Ferrero miglior datore di lavoro italiano, Sobrero (Lista Cirio): “Il mondo del lavoro rende ufficiale ciò che gli albesi sanno da sempre"

Ferrero ha ritirato oggi il premio Randstad Employer Brand 2025 come datore di lavoro ideale in Italia.

"Siamo felici, da cittadini di Alba - commenta Daniele Sobrero, consigliere regionale della Lista Civica Cirio Presidente -, che il mondo del lavoro abbia reso ufficiale e portato all'onore del mondo quello che noi albesi sappiamo da sempre: che lavorare per la Ferrero è un'opportunità di crescita personale e che per l'azienda, sempre ligia agli insegnamenti del fondatore, i dipendenti rappresentano davvero una risorsa da sostenere, sia nella crescita lavorativa, sia in quella personale. In un mondo del lavoro in cui la conciliazione tra esigenze famigliari e personali e attività lavorativa rappresenta sempre di più un punto dolente, la Ferrero indica un modello in cui tale conciliazione non è solo possibile, ma anche fattore di crescita per l'azienda. Oltre ai complimenti per il premio ricevuto, invio alla Ferrero l'auspicio che l'innovazione, anche in ambito sociale, divenga sempre di più l'elemento distintivo del suo percorso futuro".