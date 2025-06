I quattro elementi nel diario di Banca Territori del Monviso per le scuole di Trinità e Satn'Albano Stura

Con la premiazione del concorso Avis “Gocce di Vita” a Trinità, Banca Territori del Monviso aveva già salutato alunne e alunni con un regalo per la fine delle lezioni.

E ne ha già pronto un altro: al ritorno in aula a settembre, ogni studente di Primarie e Medie di Trinità e Sant’Albano Stura (entrambi plessi dell’Istituto Comprensivo Augusta Bagiennorum) riceverà in dono il diario scolastico firmato BTM.

Ancora una volta, protagonista sarà “Noccio”, la nocciolaia emblema del risparmio responsabile nonché mascotte della banca, che racconterà storie, proporrà giochi di educazione finanziaria e pagine da colorare, oltre ai consueti spazi per segnare compiti e avvisi. Questo eviterà alle famiglie una spesa che, negli anni, spesso si è rivelata più alta del previsto, caratterizzandosi per la sua natura di strumento inclusivo che offrirà numerosi spunti di riflessione a ragazze e ragazzi.

Tutti i contenuti saranno legati con un invisibile fil rouge alla campagna di comunicazione 2025 di BTM, incentrata sui quattro elementi: terra (simbolo di solidità e crescita); aria (leggerezza e libertà), acqua (flessibilità e costanza) e fuoco (energia e passione).

La stessa passione che molte allieve e allievi delle due scuole hanno dimostrato nel partecipare al progetto “La musica fa scuola”: finanziata da BTM e portata avanti con la Fondazione Fossano Musica, l’iniziativa ha permesso loro di partecipare a un ciclo di 10 lezioni di strumento.

"Banca Territori del Monviso è da sempre attenta alle esigenze del territorio, sia in campo economico sia in campo sociale – dice il presidente Alberto Osenda -. Oltre a famiglie e imprese, supportiamo concretamente enti locali, parrocchie, associazioni e scuole. Qui, ragazze e ragazzi passano gran parte delle loro giornate e, grazie all’impegno costante delle e degli insegnanti, sviluppano le loro capacità, le loro competenze, la loro cultura, anche artistica e musicale. Un percorso fondamentale al quale BTM partecipa attivamente, destinando ogni anno importanti risorse al mondo dell’istruzione per realizzare progetti attraverso i quali creare ambienti più funzionali, modalità didattiche più stimolanti e nuove opportunità di crescita e di scoperta: così ognuno può far fiorire il proprio talento e scoprire nuove passioni, proprio come successo con “La musica fa scuola”».

E ancora, presso la scuola dell’Infanzia di Sant’Albano Stura, i nuovi arredi donati dalla banca hanno contribuito a rendere ancora più belli e funzionali gli spazi per bambine e bambini, che già erano stati oggetto di ristrutturazione.