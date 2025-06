“235 solstizi per l’estate”: un viaggio nella grande lirica a Torre San Giorgio

“235 solstizi per l’estate” è il titolo del concerto lirico in programma a Torre San Giorgio, venerdì 20 giugno, alle 21 nella pinacoteca “Sismonda” di Casa Bonino, organizzato dall’associazione “Libertas San Giorgio”.

Saranno protagoniste il soprano Daniela Quaglia con Chaoying Zhang al pianoforte che proporranno un repertorio musicale che spazia dalle musiche di Pergolesi, Mozart, Rossini, Mendelssohn, Tosti e Puccini.

Il concerto, ad ingresso libero, termina il calendario di appuntamenti della stagione 2024/25 organizzato dal sodalizio di Torre San Giorgio presieduto da Branca Lore Muller che afferma: "Sarà un momento di condivisione autentica, in cui ci ritroveremo per festeggiare i successi, riflettere sul cammino percorso e esprimere gratitudine per ogni esperienza che ha reso speciale, l’anno associativo appena concluso”.