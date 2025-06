“Anime Salve” – Un omaggio autentico a Fabrizio De André

C’è un filo sottile e resistente che unisce musica e poesia, memoria e visione, emozione e impegno. È su questo filo che si muove Anime Salve, un ensemble nato dal desiderio profondo di rendere omaggio a uno dei più grandi maestri della canzone d’autore italiana: Fabrizio De André.

Il concerto, a cura della Fondazione Fossano Musica, si terrà sabato 21 giugno alle ore 21 presso l’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano. Un evento atteso, che si propone di offrire al pubblico un’esperienza artistica intensa, autentica e rispettosa dell’eredità musicale del grande Faber.

Un viaggio tra le canzoni e le storie di De André

“Anime Salve” non è una semplice tribute band: è un progetto musicale e culturale che si distingue per l’estrema cura negli arrangiamenti, fedeli allo spirito delle versioni originali, e per la profondità emotiva con cui ogni brano viene interpretato. Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio sonoro tra i capolavori di De André, dalle ballate più celebri ai brani meno noti, in un percorso che attraversa tematiche universali come la libertà, l’emarginazione, l’amore, la giustizia e la spiritualità.

Un ensemble di grande spessore

A dare voce e corpo a questo progetto è una formazione numerosa e affiatata, che unisce musicisti professionisti di grande esperienza:

Marco Calegher – Voce, pianoforte e tastiere

– Voce, pianoforte e tastiere Roberta Maero – Voce e cori

– Voce e cori Erika Demichelis – Voce e cori

– Voce e cori Paolo Rosso – Basso

– Basso Enrico Piccato – Batteria

– Batteria Bartolo Costamagna – Percussioni

– Percussioni Maurizio Ribotta – Chitarre

– Chitarre Davide Nari – Chitarre

– Chitarre Fabio Allio – Fisarmonica

– Fisarmonica Davide Balangero – Sax soprano e arrangiamenti fiati

– Sax soprano e arrangiamenti fiati Jacopo Banchio – Sax tenore

– Sax tenore Aldo Barberis – Trombone

– Trombone Mario Zappalà – Flicorno e tromba

– Flicorno e tromba Luca Tagliapietra – Tromba

Ogni musicista contribuisce a costruire un tessuto sonoro ricco, articolato e vibrante, che riesce a restituire con profondità la varietà stilistica e l’intensità emotiva delle canzoni di De André.

Emozione, memoria, attualità

In un tempo in cui la musica rischia spesso di diventare solo intrattenimento, “Anime Salve” riporta al centro il valore della parola e il potere della musica come veicolo di pensiero e di memoria. Le canzoni di De André – ancora oggi sorprendentemente attuali – ci parlano di umanità, di fragilità e di speranza. E lo fanno con una bellezza poetica che questo spettacolo sa restituire con rispetto, passione e profondità.

Prenotazioni

Ingresso su prenotazione al seguente link:

https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/anime-salve-omaggio-a-fabrizio-de-andre