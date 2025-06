Festa dei nonni alla residenza Wild di Piasco

Giovedì 19 giugno, nel giardino della Residenza per anziani Wild di Piasco, si è concluso il progetto “Nonni e bimbi in musica” nel quale i “nonni” sono stati gli anziani della Residenza, e i bimbi sono stati i “lupacchiotti” della Scuola dell’infanzia M. Cavallo. Dall’autunno 2024 alla primavera 2025 i bimbi e i nonni si sono incontrati numerose volte nella Residenza, per condividere tempo ed esperienza, per scambiarsi affetto e competenze, per divertirsi e per stare bene.

Da diversi anni esiste questa bella collaborazione, e quello appena concluso è stato un progetto che ha accompagnato nonni e bimbi nella musica: i bimbi, con l’aiuto della maestra Marta e dalla maestra Elena, hanno stimolato e coinvolto i nonni con le loro canzoncine e nella costruzione di strumenti musicali, mentre i nonni, con l’aiuto dell’animatrice Karen e dello psicologo Luca, hanno insegnato ai bimbi una divertente canzone in piemontese … “La mia mama vol che fila”.

Ogni incontro è stato una gioia ed anche un’occasione di arricchimento reciproco: i nonni si entusiasmavano nel vedere tanta vitalità, si compiacevano nel vedere l’educazione dei bimbi e la “pazienza delle maestre”; dal canto loro i bimbi hanno via via superato l’iniziale imbarazzo per poi diventare amici dei nonni, affettuosi e simpatici, a partire dal saluto individuale del “cerèa”.

Durante la festa in giardino, il gruppo si è arricchito di tutti gli altri bimbi della Scuola, dei loro nonni, delle maestre, ma anche della Presidente della Residenza (Bianca Rinaudo), della amministratrice della Scuola (Paola Isaia), della sindaca di Piasco (Stefania Dalmasso) e del vicesindaco (Silvano Paoletti).

In particolare poi, la festa è stata impreziosita dal magico spettacolo di Mago Max, alias “Massimo el panatè” di Piasco, che proponendo coinvolgenti giochi di magia ha stupito tutti, grandi e piccoli, lasciandoci a bocca aperta.

Nei saluti finali, bimbi e nonni si sono dati appuntamento al prossimo autunno per un nuovo progetto, ma prima ancora a martedì 24 giugno per la consegna ai Lupacchiotti, ormai Aquilotti in volo per la Scuola elementare, di un simpatico diploma dal titolo “Bimbi e Nonni in musica”