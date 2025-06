Per le Passeggiate Letterarie nel Bosco dei Pensieri arrivano Aldo Cazzullo e Annalisa Bruchi

Dopo l’entusiasmante incontro con Matteo Saudino, le Passeggiate Letterarie nel Bosco dei Pensieri della Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba proseguono con due appuntamenti di che mettono al centro il confronto con il presente, le sue contraddizioni economiche, e le ferite ancora aperte della memoria personale e collettiva.

Lunedì 23 giugno sotto gli alberi del Bosco dei Pensieri, riflettori puntati su economia e disuguaglianze con Aldo Cazzullo e Annalisa Bruchi, protagonisti di un dialogo a due voci a partire dal libro di Bruchi “Ricchi o poveri” (Rai Libri). Un'indagine serrata e appassionata sull’Italia dei contrasti economici, che non si limita alla fotografia delle disparità sociali, ma si interroga sulle responsabilità individuali, le scelte politiche e le visioni possibili per un futuro più equo. Giornalisti di punta, noti al grande pubblico per il loro impegno e rigore, Cazzullo e Bruchi portano nel Bosco un confronto stimolante, capace di parlare a una comunità che cerca nel pensiero strumenti per orientarsi nel presente.

Giovedì 26 giugno sarà invece il momento di immergersi nella narrazione intensa e stratificata di Andrea De Carlo, che presenta il suo nuovo romanzo “La geografia del danno” (La Nave di Teseo). Un’opera che scava nella memoria personale e familiare dell’autore, ispirata a vicende realmente accadute, e che si dipana tra l’Italia e il Cile, fra immagini d’epoca, storie di emigrazione e rivelazioni inattese. De Carlo, uno degli scrittori italiani più amati e longevi, torna con una storia che attraversa il Novecento e parla di identità, radici, conflitti, svelando come il dolore e la bellezza siano spesso geografie intrecciate e inseparabili.

Entrambi gli incontri seguiranno il format ormai consolidato e amato delle Passeggiate Letterarie: una camminata tra i sentieri del Bosco dei Pensieri, la lettura condivisa di alcuni brani tratti dai libri e, infine, il dialogo dal vivo con gli autori, in un contesto informale e coinvolgente che mette al centro l’esperienza del pensiero e della parola condivisa.



In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà all’interno delle cantine storiche di Fontanafredda. La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionemirafiore.it.