Dal 13 al 15 giugno scorsi Salmour ha ospitato la 1ª edizione del “Trofeo Langhe Roero per Cani da Soccorso”, un evento di rilevanza nazionale e internazionale, valido per la qualificazione al Campionato del Mondo IRO, organizzato dal Gruppo Cinofilo Langhe e Roeri - Delegazione ENCI di Alba e Bra, in collaborazione con ANFI odv e le sue Unità Cinofile e il Centro Cinofilo 4 Zampe in Langa. La manifestazione prevedeva prove di ricerca in superficie e sulle macerie, obbedienza e destrezza, finalizzate alla riproduzione di situazioni riscontrabili negli interventi reali di soccorso, e hanno coinvolto unità cinofile provenienti da tutta Italia.

Nel corso del suo intervento durante la premiazione, il consigliere provinciale Simone Manzone, assieme al sindaco di Salmour Roberto Salvatore, il presidente dell'Unione Fossanese Flavio Gastaldi ha ringraziato gli organizzatori per aver promosso “un’iniziativa importante, che valorizza l’addestramento, la collaborazione tra noi e i cani, animali straordinari che con il loro lavoro salvano vite umane”.