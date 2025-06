Saluzzo, il Coro del Monastero della Stella accoglie il Gran ballo dei Fiordalisi

Domenica 22 giugno, a partire dalle ore 18:00, il suggestivo Coro del Monastero della Stella, nel cuore di Saluzzo, si trasformerà in un elegante salone ottocentesco per accogliere il Gran Ballo dei Fiordalisi: un pomeriggio dedicato alla danza, alla moda e all’atmosfera del periodo Romantico-Borghese.

Quindici coppie di danzatori, in abiti storici ricostruiti con rigore filologico nei tessuti, nei colori e nello stile, guideranno il pubblico attraverso le coreografie di valzer, mazurka e quadriglia, accompagnati dalle musiche e dalle forme del cerimoniale tipiche dell’Ottocento.

Tra un passo di danza e l’altro, gli istruttori della Società di Danza Saluzzo illustreranno usi, costumi ed eleganze dell’epoca, offrendo ai presenti un’esperienza immersiva e coinvolgente. Il fruscio delle gonne, il ticchettio delle scarpette da ballo, l’eleganza di una farfallina di seta: ogni dettaglio sarà pensato per riportare in vita l’incanto e la raffinatezza di un’epoca in cui anche il gesto più semplice era espressione di stile.

I partecipanti, se lo desiderano, potranno prendere parte attiva al ballo sotto la guida esperta dei maestri, rendendo ancora più viva e partecipata l’atmosfera dell’evento. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati: la prenotazione è obbligatoria tramite il sito www.monasterodellastella.it.

Con il Gran Ballo dei Fiordalisi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle tradizioni culturali, mentre la Società di Danza Saluzzo porta in scena la bellezza e la grazia dei balli storici, restituendoli al pubblico come patrimonio vivo e condiviso.