Savigliano, conclusi gli interventi di riqualificazione di “Cascina Baratà” a San Salvatore

Restyling per l'edificio storico Cascina Baratà, nella campagna saviglianese in zona San Salvatore. Lo stabile – di proprietà di Oasi Giovani, che da oltre 40 anni lo concede in comodato d'uso gratuito all'associazione “Casa Baratà” – è stato interessato da interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione. Con la sostituzione di tutti i serramenti e le persiane, il rifacimento di quattro bagni, l'installazione di un impianto gas a norma di legge, la posa di tubi per l'allacciamento all'acquedotto e poi alcune operazioni di ripristino murario per le crepe. 200.000 euro la spesa totale, coperta totalmente da risorse del Pnrr e da un contributo della Fondazione Crc.

In occasione della fine dei lavori, in questi giorni, il Consiglio d'amministrazione di Oasi Giovani si è recato in visita a Cascina Baratà.

Da anni, l'associazione “Casa Baratà” porta avanti nei locali un’importante attività sociale e formativa: un doposcuola che ogni pomeriggio coinvolge circa 35 bambini e ragazzi. Numerosi volontari ed ex insegnanti assistono gratuitamente i giovani in attività scolastiche, di formazione e di preparazione esami.

Riguardo la storia, l'edificio affonda le sue origini in un lascito del 1905 del conte Cesare Cravetta al Conservatorio delle Orfane (donazione che comprendeva tre rustici ed un grande appezzamento di terreno). La struttura è stata dunque per anni meta e sede delle vacanze estive delle Orfane. Giornate scandite da preghiera, studio e riposo, con sveglia alle 6 e cena alle 19.

"Nel 1955, a 50 anni dal lascito, il Consiglio d'amministrazione del Conservatorio delle Orfane eresse un cippo in onore del Conte Cravetta nel giardino della Cascina, oltre alla posa di una lapide presso il Conservatorio (contenenti un tondo bronzeo con il ritratto del Conte, realizzato dallo scultore Calandra). – spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Oggi, nel 2025, dopo 120 anni, onoriamo idealmente la memoria di quella donazione con questi importanti interventi. Lavori che vogliono non solo rappresentare un segno di cura verso il nostro patrimonio storico, ma anche essere un gesto di attenzione verso le importanti attività sociali e formative che vengono portate avanti dentro Cascina Baratà, che diamo in comodato gratuito".