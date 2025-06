I tre anni del CSV Società Solidale ETS con La Fausto Coppi: da inclusione a partecipazione

Torna la GF Fausto Coppi, giunta alla sua 36° edizione, manifestazione ciclistica internazionale che si svolge a Cuneo il 29 giugno. Piazza Galimberti, come sempre, il punto centrale dell’evento.

Il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) di Cuneo è coinvolto anche quest’anno nell'organizzazione della Granfondo Fausto Coppi: insieme alle associazioni che operano quotidianamente a favore di soggetti con disabilità, partecipa alla realizzazione della manifestazione con un'attenzione particolare al coinvolgimento di persone con fragilità.



Per il terzo anno di collaborazione le associazioni non saranno più presenti con un proprio stand, ma saranno proprio parte integrante della macchina organizzativa insieme a tutti gli altri volontari che contribuiscono all’ottima riuscita dell’evento.



“Il messaggio che volevamo dare all’inizio della nostra collaborazione – precisa il vice presidente del CSV Mario Figoni – è cambiato, si è evoluto. Da inclusività a inclusione accertata. Da inclusività a vera partecipazione. Questo è un grande cambio di mentalità, una evoluzione che vede concretizzare gli obiettivi iniziali. Gli utenti fragili e i volontari delle Associazioni che hanno aderito, saranno tutti, a loro volta, pienamente immersi nella macchina organizzativa. Qualsiasi volontario avrà la stessa maglietta, tutti uguali: normodotati e fragili”.



Il CSV di Cuneo, negli anni, ha avuto il ruolo di coagulare le diverse figure dei volontari e coordinare le Associazioni presenti: quest’anno saranno una decina le Associazioni coinvolte dal CSV per fare parte di questa grande manifestazione come parte integrante.



Conclude Figoni: “Al terzo anno di avventura alla Gran fondo, l’evoluzione del 2025 è la vera partecipazione di qualsiasi persona normodotata o fragile che sia. Un grande risultato culturale. Ringraziamo Emma Mana, Davide Lauro e Alberto Bergia per il bellissimo e meraviglioso spirito costruttivo che ha caratterizzato tutta la nostra collaborazione in questi anni”.