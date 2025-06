A Cherasco torna la gara valida per il 34° ACI Golf organizzata dall’ACI Cuneo

Domenica 29 giugno, presso il Golf Club Cherasco (via Fraschetta, 8) è in programma la tappa cuneese della 34esima edizione di ACI Golf, valevole per il campionato italiano soci ACI, organizzata dall’Automobile Club Cuneo. Al termine della manifestazione si assegnerà anche l’ottavo “Memorial Brunello Olivero” al socio dell’ACI Cuneo che si classificherà 1° lordo. Per ricevere informazioni sulla gara, aperta esclusivamente ai soci ACI (minorenni compresi), è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Automobile Club di Cuneo telefonando al numero 0171/440031. Per iscrizioni scrivere a info@golfcherasco.com.

“Il 27 settembre 1992, l’allora presidente dell’Automobile Club Cuneo, Brunello Oliviero, dava il via, presso il Golf Club Cherasco, alla prima edizione del progetto Aci Golf – ricorda il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli -. La gara veniva disputata in un’unica giornata per i soci automobilisti-golfisti del Piemonte e della Valle d’Aosta, poi dall’anno successivo la manifestazione divenne ‘Trofeo l’Automobile’ e prevedeva sette tappe di selezione organizzate da diverse sedi Aci, su tutto il territorio nazionale, con finale celebrata al Golf Club Cherasco. In pochi anni Aci Golf si affermò sempre più, con numerose partecipazioni, novità, coinvolgimento prestigiosi sponsor, oltre alle sedi Aci d’Italia, arrivando a coinvolgere anche diversi Automobile Club d’Europa. Ad oggi, il circuito Aci Golf è riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano”.

Il campionato italiano Aci Golf è ripartito nel 2025 per la sua 34esima edizione. Per questa nuova stagione sportiva, la serie promossa e organizzata dall’Automobile Club d’Italia si sviluppa su 27 tappe. Ogni gara comprende un’unica competizione aperta a tutti i golfisti dilettanti, anche non registrati come soci Aci. Le gare di selezione del circuito sono iniziate sabato 12 aprile e termineranno con l’ultima sfida in programma sabato 14 settembre a Sondrio, presso il Golf Club Valtellina. Anche quest’anno non mancherà la kermesse conclusiva, l’ambita finale unica che si svolgerà dal 22 al 26 settembre sul campo dell’Acaya Golf Resort, splendida location nel cuore del Salento, in provincia di Lecce. L’accesso alla finalissima verrà riservato unicamente ai soci Aci, anche tesserati durante l’anno, che riusciranno ad ottenere la qualificazione durante il percorso lungo le 27 gare della regular season.

Per partecipare ad Aci Golf è necessario essere iscritti all’Aci. Chi ancora non possiede una tessera associativa dell’Aci può sottoscriverla a condizioni particolarmente vantaggiose il giorno della gara, accedendo subito alle facilitazioni di questo circuito affascinante.