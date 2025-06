Amatori basket Savigliano saluta e ringrazia coach Zani

La società Amatori basket Savigliano comunica di aver concluso il contratto con Ezequiel Zani al termine della stagione 2024/25.

Arrivato a Savigliano direttamente dal Sud America la scorsa estate, coach Zani ha preso in mano la seconda squadra biancorossa, la Gerbaldo Savigliano, la cui complicata stagione si è purtroppo conclusa con la retrocessione dalla DR1 alla vecchia Promozione (ora DR2). Ezequiel è stato head coach anche delle formazioni giovanili U17 e U14, con la quale ha raggiunto il terzo posto nel campionato silver. Inoltre ha occupato la panchina della Cogal, impegnata in Serie C Interregionale, al fianco di coach Giuseppe Siclari.



A Eziquiel vanno i ringraziamenti di tutta la Società per quanto fatto in questi mesi e l’augurio di potersi togliere grandi soddisfazioni nel prosieguo della sua carriera.

Grazie coach Zani!