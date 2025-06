Migranti, fermati 6 presunti scafisti in Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Polizia e Guardia di Finanza hanno fermato 6 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nell'ambito degli sbarchi avvenuti tra il 6 e il 10 giugno nel porto di Roccella Jonica.Erano giunti presso il Porto delle Grazie numerosi migranti, anche minori, provenienti da Bangladesh, Egitto, Siria, Pakistan, India, Afghanistan, Iraq e Iran.Le indagini sono state condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno e dai Finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri.Grazie a perquisizioni mirate e grazie al supporto di interpreti si è riusciti a ricostruire nel dettaglio le fasi preparatorie della traversata e a individuare i presunti scafisti, consentendo anche di svelare la reale identità di alcune persone coinvolte, che avevano inizialmente fornito generalità false o incomplete, nel tentativo di sottrarsi alle indagini.Determinanti sono state inoltre le testimonianze di diversi migranti che hanno fornito precise indicazioni sull'identità degli scafisti: 6 i soggetti di diverse nazionalità fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e gestione della navigazione delle imbarcazioni, partite dalle coste della Libia e della Turchia.Gli inquirenti sottolineano in una nota "la proficua sinergia tra le Forze di Polizia e l'Autorità Giudiziaria" che ha consentito di contrastare efficacemente le organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani, "anche grazie alla preziosa collaborazione dei migranti coinvolti".- Foto di repertorio IPA Agency -(ITALPRESS).