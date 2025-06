Crisi vino, Cia Piemonte: "Serve un’unità operativa regionale che coinvolga tutti gli attori della filiera"

Preoccupata per l’aggravarsi della situazione di mercato denunciata dai Consorzi di tutela di diversi vitigni piemontesi, Cia Agricoltori Italiani del Piemonte, che a più riprese nei mesi scorsi aveva già invocato l’immediata convocazione degli Stati generali del vino in Piemonte, torna a sollecitare con la massima urgenza la costituzione di un’unità operativa regionale che coinvolga tutti gli attori del settore, in modo da unire le forze e pianificare interventi mirati non solo per superare la crisi contingente, ma per creare nuove condizioni di sviluppo per il futuro.

[Da sinistra Gabriele Carenini e Claudio Conterno]

«Bisogna vagliare tutte le proposte – osserva il responsabile regionale del Settore Vino di Cia Piemonte, Claudio Conterno -, senza precludersi nessuna strada. Non dobbiamo temere il confronto, rimanere nell’incertezza è la peggiore delle posizioni. Servono soluzioni a brevissima scadenza per risolvere l’emergenza delle giacenze, ma anche programmazioni di lungo termine che tengano conto dei cambiamenti in atto nel mercato, nel clima e nelle abitudini dei consumatori. Non c’è tempo da perdere, va trovato un punto di equilibrio che guardi all’interesse collettivo di prospettiva e non solo a quello delle singole realtà del sistema».

Ieri sera, dopo l’ennesimo incontro al vertice regionale dell’organizzazione, i rappresentanti del settore vinicolo di Cia Agricoltori italiani del Piemonte hanno messo a punto le istanze che porteranno al tavolo verde regionale del prossimo 30 giugno: «Siamo pronti a fare la nostra parte – afferma il presidente regionale di Cia Piemonte, Gabriele Carenini -, andremo in Regione con idee e mozioni concrete per ridisegnare la geografia del comparto vinicolo dei prossimi anni. Siamo convinti che il comparto vitivinicolo piemontese saprà ritrovare il coraggio e la determinazione necessari a guardare avanti con fiducia, rafforzando l’intera filiera».