Valerio Romana confermato presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Cuneo [FOTO E VIDEO]

Sta proseguendo il percorso di elezioni dei dirigenti che quest’anno vedrà impegnato il Sistema Confartigianato Cuneo e che porterà, il prossimo 30 novembre, al Congresso territoriale nell’ambito del quale verrà nominata la nuova presidenza provinciale.

Nella serata di ieri, giovedì 19 giugno, nell’Assemblea degli Associati della Zona di Cuneo, è stato confermato presidente zonale Valerio Romana, titolare dell’omonima orologeria-oreficeria del capoluogo.

Romana sarà affiancato dal vicepresidente vicario Giacomo Anfossi, contitolare con la figlia Sara della officina “Anfossi Giacomo & C. snc” di Cuneo. Vicepresidente Alessio Giordanengo, titolare della “Iron Make” di Peveragno, impresa specializzata nell’arredamento in resina-ferro-legno, anche componente della Giunta nazionale del Movimento Giovani Imprenditori.

[Da sinistra Giordanengo, Romana e Anfossi]

«Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami – commenta Valerio Romana – e mi impegno ad affrontare con entusiasmo e dedizione questo ruolo, importante collettore tra le esigenze e le problematiche delle imprese del territorio. Mi auguro che con la nuova squadra del Consiglio direttivo zonale che si andrà presto a costituire si riusciranno a sviluppare progetti e iniziative in favore del comparto artigiano locale».

«Con le Assemblee che si stanno svolgendo nelle varie Zone – spiega Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – prosegue un importante processo di democrazia, che esprime al meglio la trasparenza del nostro Sistema e dà valore alla partecipazione e all’impegno dei tanti imprenditori che mettono a disposizione della nostra Associazione competenze, passione e orgoglio di rappresentare l’artigianato e le PMI cuneesi».

LE INTERVISTE [VIDEO]

Nella stessa occasione sono stati anche eletti e nominati i rappresentanti zonali di Categoria e i delegati zonali dei “Gruppi di opinione”, che andranno quindi a costituire il nuovo Consiglio zonale.

Questi i rappresentanti e vice rappresentanti di categoria: Giacomo Anfossi (Rapp. Gommisti), Gabriele Aranzulla (Rapp. Riproduzioni Grafiche), Davide Cavallera (Rapp. Installazione Impianti GPL e Gas), Sara Comotti (Rapp. Sarti, Stilisti e Sartorie), Giuseppe Dutto (Rapp. Meccatronica), Marco Dutto (Rapp. Elettricisti), Giorgio Felici (Rapp. Tipografi), Alessia Galfrè (Rapp. Produzione e Riparazione Moto/Cicli), Serena Giordano (Rapp. Estetisti), Umbro Germini (Rapp. Taxisti), Giorgio Giorgis (Rapp. Falegnamerie), Gabriele Mainero (Rapp. Pasticceri), Ida Micca (Rapp. Acconciatori), Tiziana Margherita Pagliuzzi (Istituti di Bellezza), Moreno Ramero (Rapp. Scavi e Movimento Terra), Valerio Romana (Rapp. Orafi/Lavorazione Metalli Preziosi), Roberto Siccardi (Rapp. Edili), Ezio Saretti (Rapp. Termoidraulici), Gabriele Taricco (Rapp. Meccanica e Subfornitura), Cinzia Tassone (Vice Rapp. Orafi/Lavorazione Metalli Preziosi).

Per il Movimento Donne Impresa, elette Domenica Dutto come delegata e Annalisa Zavattaro come vicedelegata.

Per il Movimento Giovani Imprenditori, eletto Alessio Giordanengo come delegato e Lorenzo Sacchetto come vicedelegato.