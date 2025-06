In alto Tanaro nasce l'iniziativa culturale "Portali di comunità"

L'Alto Tanaro si arricchisce di un'importante iniziativa culturale: "Portali di Comunità", progetto realizzato da Alicubi srl, azienda specializzata nell'umanistica digitale.

L’iniziativa è compresa tra le attività del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici. L'attività specifica è attribuita all' Azione 7.2 “Attività di informatizzazione/digitalizzazione/messa in rete dei cataloghi degli archivi storici comunali”

La presentazione del progetto è già disponibile online al link https://borghitanaro-storia-memoria.it/Sito/

Un ecosistema digitale per la memoria storica

Il progetto si sviluppa attraverso l'adozione della piattaforma Tracce MTDB Media & Title Data Base, un ambiente digitale innovativo che permette di raccogliere, organizzare e valorizzare il patrimonio storico e culturale delle comunità locali. Grazie a questa tecnologia, una selezione di documenti proveniente dagli archivi comunali di enti e associazioni di Ormea, Bagnasco e Nucetto saranno messi in rete, rendendo accessibile un vasto archivio digitale di documenti, immagini, testimonianze e materiali multimediali.

Un portale per raccontare la storia e la vita della comunità

L'obiettivo del progetto è quello di creare un archivio-portale web in grado di riproporre in formato digitale pubblicazioni, collezioni fotografiche, documenti audio e video, rendendoli fruibili alla comunità. Questo strumento non sarà solo un contenitore di dati, ma un vero e proprio spazio di condivisione e interazione, aperto alla partecipazione attiva di cittadini, associazioni e istituzioni culturali.

Attraverso la digitalizzazione e la georeferenziazione del materiale d'archivio, il portale consentirà di navigare nella memoria storica del territorio, esplorando il passato attraverso una mappa interattiva e una timeline digitale.

Partecipazione attiva e coinvolgimento della comunità

Un aspetto fondamentale dell'iniziativa è il coinvolgimento diretto della comunità. I cittadini e le associazioni locali potranno contribuire aggiungendo informazioni, immagini e documenti provenienti dagli archivi familiari e privati, arricchendo così la narrazione collettiva della storia locale. Attraverso il portale, sarà possibile anche realizzare nuovi prodotti editoriali digitali, raccontando eventi, luoghi e personaggi significativi del territorio.

Un progetto aperto e in continua evoluzione

I "Portali di Comunità" rappresentano un'opportunità unica per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale dei borghi e dei castelli lungo la ferrovia del Tanaro. Un progetto che evolve grazie alla partecipazione attiva degli abitanti e delle istituzioni, con l'obiettivo di creare una rete culturale viva e dinamica, capace di preservare la memoria storica e renderla accessibile alle future generazioni.

Chiunque sia interessato a contribuire al progetto può inviare materiale storico e culturale proveniente dai propri archivi familiari o privati. In particolare, è possibile condividere fotografie, libri, articoli, documenti e video che raccontino la vita, la storia e l’identità del territorio.

I materiali inviati dovranno essere accompagnati da una scheda informativa contenente i principali dati identificativi: titolo, data, luogo, persone ed eventi associati, al fine di facilitarne la catalogazione e la valorizzazione all'interno del portale. Si ricorda che non sono ammessi documenti di proprietà di terzi, salvo autorizzazione esplicita.

E' possibile rivolgersi ai Comuni di riferimento secondo le seguenti modalità:

Ormea: Da lunedì a sabato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ormea in orario di apertura al pubblico

Bagnasco: Da Lunedì a Venerdì ore 9-12 presso il Comune di Bagnasco / Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 15.30-18 presso la Biblioteca di Bagnasco

Nucetto: Da lunedì a venerdì presso gli Uffici Comunali ore 9.00-12.00