Successo a Cuneo per la "Cena di quartiere"

Lo scorso sabato 14 giugno il quartiere Cuneo Centro ha vissuto una serata indimenticabile con la cena di quartiere, evento che ha riunito residenti e commercianti in un’atmosfera di convivialità e condivisione.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerose persone, quasi duecento, creando un momento di socializzazione e integrazione che ha testimoniato il forte senso di comunità che ci contraddistingue. Tra i partecipanti, si sono uniti a noi i futuri abitanti della Casa Extra, a cui abbiamo dato il nostro benvenuto, auspicando che si sentano fin da subito parte di questa comunità. Inoltre, un aspetto che ha reso l’evento ancora più speciale è stato lo spazio gestito da Il Cerchio dedicato ai bambini, che hanno potuto giocare e divertirsi.

"Vogliamo esprimere un sincero ringraziamento - dicono i promotori dell'iniziativa - a tutti coloro che hanno partecipato e a tutti i commercianti che hanno reso possibile questa iniziativa: la Macelleria Besimauda, il Pastificio Tallone, il Bar-latteria La Coccinella, la Macelleria L’Eccellenza della Carne, la Pasticceria Bramardi, il Panificio Cerutti, il Cuneo Hotel e il Dama3Café.

Molti altri commercianti avrebbero voluto partecipare come sponsor a questa cena, ma purtroppo abbiamo dovuto fare delle scelte, ovviamente a tutti loro va la nostra riconoscenza e il prossimo anno organizzeremo la cena con commercianti diversi".

Andrea Bonino, Presidente del Comitato di Cuneo Centro ha evidenziato: “Un sentito grazie va anche all’Amministrazione Comunale per il supporto, in particolare all’Assessore ai quartieri Luca Pellegrino, che segue con attenzione il nostro lavoro, e alla Polizia Locale, sempre pronta ad accompagnarci nel garantire la buona riuscita degli eventi. Infine un ulteriore ringraziamento va al Comitato di Roata Rossi, che ha gentilmente prestato tavoli e panche, permettendo così di accogliere tutti i partecipanti in un ambiente confortevole. Momenti come questi ci ricordano che non siamo solo cittadini che abitano nello stesso luogo, ma persone che possono scegliersi, incontrarsi e costruire qualcosa di bello insieme!".