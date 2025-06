Bra, svelato lo staff tecnico per la stagione 2025/2026: al via la nuova era in Serie C

Il Bra mette un altro tassello importante nel mosaico della stagione 2025/2026, la prima nella storia recente del club in Serie C. Dopo la fondamentale riconferma di Fabio Nisticò come allenatore, la società ha annunciato ufficialmente lo staff tecnico che affiancherà il mister nella nuova sfida del professionismo.

Un team competente e strutturato accompagnerà Nisticò: Alessio Bonante ricoprirà il ruolo di vice-allenatore e match-analyst, mentre Domenico Bissolino sarà collaboratore tecnico. Tra i pali, la preparazione dei portieri sarà affidata a Enrico Vaudagna. La condizione fisica dei giocatori sarà invece seguita da Santi Cannistrà, preparatore atletico, con il supporto di Franco Gurrado, specializzato nel recupero degli infortunati. Chiude il quadro Andrea Ferrari, fisioterapista e osteopata del gruppo.

Un mix di competenze ed esperienze che conferma le ambizioni del Bra e la volontà di affrontare al meglio il salto tra i professionisti.