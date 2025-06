Il Presidente Nazionale del Patronato Acli Paolo Ricotti in visita alle Acli provinciali cuneesi

Durante la mattinata di giovedì 19 giugno, il presidente nazionale del Patronato Acli, Paolo Ricotti, ha incontrato, nella sede delle Acli di piazza Virginio a Cuneo, il presidente regionale delle Acli, Mara Ardizio; il presidente provinciale del Patronato Acli Cuneo, nonché presidente provinciale delle Acli cuneesi, Elio Lingua, con i due vice, Paolo Giordano e Mariangela Tallone; il direttore di sistema delle Acli cuneesi, Loris Marchisio; il vice presidente del Patronato Acli Cuneo, Ferruccio Dallarovere; con il vice delegato, Renato Origlia e il direttore del servizio, Ottaviano Diana; il segretario della Fap Acli Cuneo, Raffaele Fattoruso, e il membro di presidenza, Piergiorgio Previotto.

Durante l’incontro, avvenuto in un clima di grande cordialità e franchezza, sono state affrontate, con il presidente Ricotti, le principali problematiche che si riscontrano a livello provinciale riguardo al servizio, che risulta molto apprezzato dagli utenti, ma richiede un impegno non indifferente e abbastanza oneroso da parte della sede cuneese.

Ricotti ha risposto con grande disponibilità e franchezza alle istanze presentate, accogliendo con interesse le proposte di sviluppo della sede cuneese e illustrando a sua volta le iniziative che il livello nazionale sta portando avanti, nell’ottica di un adeguamento sempre più efficace alle richieste e ai cambiamenti sociali in atto, anche tenendo conto della continua evoluzione degli strumenti offerti dalla tecnologia, senza dimenticare l’impegno a venire incontro alle esigenze di chi, magari per età o mancanza di formazione specifica, non riesce a tenere il passo e ha bisogno di affiancamento.

Al termine dell’incontro, il presidente Lingua ha presentato il calendario organizzato dalla sede cuneese, per la ricorrenza degli 80 anni del Patronato Acli nazionale, la cui fondazione risale all’aprile del 1945.

Per l’occasione, tra la fine di agosto e la prima metà di settembre, il Patronato Acli cuneese sarà presente nelle piazze delle principali città della Granda in cui è presente con una sede propria, per fornire alla popolazione informazioni, gadget e materiale illustrativo riguardo alle pratiche che si possono effettuare presso il Patronato Acli nella Granda.

“Ringraziamo di cuore il presidente Ricotti – ha concluso Lingua – per aver accolto l’invito ad incontrarci nella nostra sede, per l’attenzione, la disponibilità e l’impegno dimostrati durante l’incontro, nell’ascoltare e cercare di venire incontro alle nostre istanze”.