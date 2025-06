A Serralunga d'Alba con “Falciamo!”, quarta conferenza annuale sull’arte dello sfalcio a mano

Si è svolta ieri, giovedì 19 giugno, a Serralunga d’Alba, presso la tenuta Fontanafredda, la 4a conferenza “Falciamo”, organizzata dall’associazione di volontariato Prometheus, affiliata ACLI, che promuove il tema della tradizione e della pratica dello sfalcio a mano.

L’occasione ha chiuso una serie di incontri cominciati a Dronero, (dove ha sede Prometheus), lo scorso week end, culminati con il convegno “Perché falciamo” e la conferenza “Svizzera-Italia/ Quando l’erba del vicino è più verde” svolto a Villa Emma, con utili confronti sulle varie tecniche di sfalcio e sulle opportunità e vantaggi che lo sfalcio a mano consente in agricoltura.

La presidente di Prometheus Romina Chiapello e la vicepresidente Stefania Riboli hanno illustrato lavoro e valori che ci sono dietro alla loro attività e presentato le bottiglie di Barolo Cannubi 2017 “Giacomo Borgogno e Figli” con il bollino “Sfalciato a mano”, frutto di un loro primo intervento nella calda estate di 8 anni fa, in cui l’inerbimento delle vigne venne contrastato dalla falce.

A sottolineare come sia un ottimo approccio nelle pratiche conservative della biodiversità, peraltro sostenuto da ricerche scientifiche, era presente per Arpa Piemonte Enrico Rivella, che ha inserito lo sfalcio a mano nelle buone prassi agricole.

Un’importante risultato recente, raccontato da Stefania Riboli durante la conferenza, è il corso gratuito per disoccupati “Tecniche di Sfalcio”, certificato dalla Regione Piemonte e progettato dall’agenzia formativa En.A.I.P di Cuneo, con il finanziamento dell’Unione Europea- Next generation EU e del Fondo Sociale Europeo + (2021-2027).

Il corso, della durata di 50 ore, rilascerà un attestato di validazione delle competenze e potrà essere speso come un’opportunità in più da lavoratori operanti nel settore dell’agricoltura.

Sfalciare è un’arte antica, per cui ci vogliono tecnica e capacità. L’attrezzo, oggi con lama di lunghezza tra 55 e 65 centimetri, produce un suono caratteristico che è stato usato da Prometheus in un concorso promosso in Val Badia, per il quale ha ottenuto un premio di livello mondiale.

“I nostri corsi di sfalciatura” ha precisato la presidente di Promethes Romina Chiapello “sono frequentati da persone di varia estrazione sociale, che apprezzano la sostenibilità di un lavoro faticoso, ma nel contempo ipnotico e rilassante. Noi abbiamo riscoperto l’essenza del termine 'tradizione', come insieme di usi e valori che ogni generazione, dopo aver appreso, conservato, modificato dalla precedente, trasmette alle generazioni successive. Uno studente dell’Università di Pollenzo sarà il primo a preparare una tesi sulla falce e molte delle sue ricerche saranno di tipo orale, ascoltando gli anziani custodi di conoscenze e trucchi del mestiere, non essendoci molta letteratura a riguardo.

Ogni falciatore aveva, e ha, molta cura del proprio attrezzo e usa un suo personale metodo, che noi dobbiamo giocoforza generalizzare e modulare affinché tutti possano imparare le basi. Una curiosità è che i falciatori non imprestano mai la propria falce: anche in questo aspetto si vede come lo sfalcio a mano sia un veicolo di mediazione materiale e spirituale con la Natura, e una responsabilità personale verso di essa”.

All’incontro erano presenti il vicepresidente dell’Università di Scienze Gastronomiche e tra i fondatori di Slow Food, Silvio Barbero, il presidente UNCEM Piemonte Roberto Colombero e per le ACLI di Cuneo il membro della presidenza Piergiorgio Previotto, anche consigliere ACLI Regionale e membro del consiglio di amministrazione di En.A.I.P Piemonte.

La conferenza si è conclusa con la degustazione del Barolo 2017, sfalciato a mano.