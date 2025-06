Balma Boves, vent’anni da borgata museo: visita speciale e cinema sotto le stelle

Dopo l’evento tenutosi a Saluzzo lo scorso 30 maggio, nell’ambito della rassegna Montagne di sera, in collaborazione con il CAI, arriva il secondo evento per festeggiare e ricordare i 20 anni di apertura del sito di Balma Boves come borgata museo (il sito aveva infatti aperto i battenti nell’ormai lontano 26 giugno 2005).

L’evento in programma sabato 28 giugno, sarà l’occasione per ripercorrere insieme le tappe del restauro e ricordare la storia di chi ha Balma Boves ha vissuto fino agli anni ’60.

Il ritrovo è per le ore 17:30 presso la borgata, per la visita guidata a cura dell’architetto Giorgio Rossi (che curò la parte iniziale del recupero del sito) e delle guide dell’Associazione Vesulus; a seguire ci sarà la possibilità di cena conviviale al sacco (a carico dei partecipanti), a cui seguirà alle ore 21:00, la proiezione del film documentario “La Barma” del regista Fredo Valla, in collaborazione con Cinedehors.