“Cinema all’arena”: dall’8 luglio al 7 agosto, i più bei film sotto le stelle dell’Arena Guido Sacerdote di Alba

Nel centro storico, con ingresso da via Accademia, l’Arena estiva Guido Sacerdote di Alba ospita, dall’8 luglio al 7 agosto, il “Cinema all’arena”. Le proiezioni fanno parte della rassegna estiva “Alba Cultura Eventi” del Comune di Alba e sono curate dal Circolo del cinema “Il Nucleo”, con il contributo della Fondazione CRC - Bando Pop. L’ingresso è di 4 Euro.

La rassegna avrà come appuntamento speciale, in collaborazione con l’Ufficio della Pace e a ingresso gratuito, il film “No other land”, in programma mercoledì 9 luglio alle 21:00. In caso di maltempo, il film non proiettato sarà ripreso la domenica successiva al passaggio inizialmente previsto.

IL PROGRAMMA

Martedì 8 luglio ore 21:45: Mission: Impossible - The Final Reckoning di Christopher McQuarrie (Usa 2025)

L’ultimo (pare) capitolo della saga di Ethan Hunt (Tom Cruise, ovviamente) ruota attorno all’invenzione di un’intelligenza artificiale che le persone idolatrano come una divinità. La trama spionistica si arricchisce di elementi millenaristi, mentre il cinema recupera lo spirito dell’action movie di un tempo. Spettacolare.

Mercoledì 9 luglio ore 21:00: No other land (Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor (Palestina-Norvegia 2024)

Basel Adra, un giovane attivista palestinese di Masafer Yatta, combatte fin dall’infanzia contro l’espulsione di massa della sua comunità da parte dell’occupazione israeliana. Nel dramma, Basel incrocia il suo cammino con Yuval, un giornalista israeliano che si unisce alla sua lotta.

Giovedì 10 luglio ore 21:45: Conclave di Edward Berger (Gb-Usa 2024)

Dopo la morte del Papa, il decano Lawrence (Ralph Fiennes) deve gestire il conclave e contenere le ambizioni dei cardinali. Su tutti incombe suor Agnes (Isabella Rossellni), che conosce i segreti del Vaticano ma è stata sempre emarginata in quanto donna… Oscar per la sceneggiatura, un thriller sulle derive del potere ecclesiastico.

Martedì 15 luglio ore 21:45: Napoli-New York di Gabriele Salvatore (Ita 2024)

Napoli, fine anni ’40: nella città ancora segnata dalla guerra, due orfanelli si imbarcano clandestinamente su una nave diretta a New York, dove abita la sorella di uno di loro. Che mondo troveranno dall’altra parte dell’Oceano? Salvatores torna a parlare d’infanzia con un film sognante, tra neorealismo e fiaba.

Giovedì 17 luglio ore 21:45: Fuori di Mario Martone (Ita 2025)

Roma, anni ’80: uscita di prigione, la scrittrice Goliarda Sapienza (Valeria Golino) non trova più un proprio posto, divisa fra le compagne conosciute dentro (Matilda De Angelis, Elodie) e la società ritrovata fuori, distante e ingiusta. Reduce da Cannes, un dramma al femminile sull’autrice del romanzo capolavoro L’arte della gioia.

Martedì 22 luglio ore 21:45: A Complete Unknown di James Mangold (Usa 2024)

Vita, amori e canzoni di Robert Zimmerman, cioè Bob Dylan, simbolo del folk americano nella New York dei primi anni ’60. Almeno fino alla svolta elettrica del ’65, che sconvolgerà i fan e farà capire a tutti di avere a che fare con un genio inafferrabile. Classico biopic hollywoodiano, con un mimetico Timothée Chalamet.

Giovedì 24 luglio ore 21:45: Diamanti di Ferzan Ozpetek (Ita 2024)

Özpetek convoca le sue attrici di sempre, più qualche volto nuovo, per sottoporre loro il copione di un nuovo film. Un saggio sul rapporto fra cinema e vita che riunisce diverse interpreti del cinema italiano: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Elena Sofia, Lunetta Savino, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Geppi CucciarI

Martedì 29 luglio ore 21:45: Vermiglio di Maura Delpero (Ita-Fra-Bel 2024)

In un villaggio della Lombardia nell’ultimo anno di guerra la vita scorre come sempre, secondo ritmi e tradizioni del mondo contadino. L’amore fra una giovane donna e un soldato siciliano fuggito dal fronte porterà il cambiamento. David di Donatello per il miglior film, il ritratto intimo di una società scomparsa e dolcemente riportata in vita.

Giovedì 31 luglio ore 21:45: Emilia Perez di Jacques Audiard (Fra-Mes-Bel 2024)

Una avvocatessa messicana riceve una proposta impossibile da un boss della droga: che ne sarà della sua vita e del suo futuro? Un incredibile musical con cui uno dei massimi registi contemporanei riflette sulla possibilità del cambiamento (anche di genere) nella nostra società. Tra i film dell’anno.

Martedì 5 agosto ore 21:45: The Substance di Coralie Fargeat (Gb-Usa-Fra 2024)

E se esistesse una sostanza che regala alle donne la possibilità di tornare belle come un tempo? È il sogno che realizza una ex star di Hollywood (Demi Moore), che si ritrova nel corpo di una donna trent’anni più giovane (Margharet Qualley). L’horror simbolo dei nostri tempi, tra femminismo e accuse al maschilismo dello show business.

Giovedì 7 agosto ore 21:45: Queer di Luca Guadagnino (Ita-Usa 2024)

Dal romanzo di William S. Burrough, Luca Guadagnino realizza una storia di perdizione e ossessione amorosa, dai bar di Città del Messico alla foresta amazzonica, seguendo le peregrinazioni sentimentali, alcoliche e allucinate di uno scrittore in crisi (Daniel Craig) innamorato di un giovane giornalista americano.