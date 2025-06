"Le notti del vino" entrano nel vivo. Dal 21 giugno al 22 settembre gli enoturisti alla scoperta dei borghi piemontesi

Vivere il territorio e degustare le eccellenze enologiche. Prenderà il via domani, con l’inizio dell’estate, il ciclo di eventi «Le Notti del Vino», che animerà i luoghi iconici e più belli delle Città enoturistiche con degustazioni, convegni e eventi culturali fino al 22 settembre. L’evento è promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con il coordinamento regionale dell’Associazione Nazionale Città del Vino.

Sono 14 le città che hanno confermato la partecipazione all’evento e si trovano nelle province di Novara, Alessandria, Cuneo, Biella e Vercelli. Ma le adesioni non sono chiuse e nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuove partecipazioni. La scoperta del vino andrà di pari passo con i paesaggi suggestivi che ospiteranno la manifestazione. La kermesse si svolgerà nelle vie e piazze deicentristoricicon iloroedifici, le corti e gli angoli più suggestivi; nei balconi panoramici, i parchi e le aree e gli spazi pubblici aperti, nei castelli e nelle antiche rocche. Sarà un viaggio a tutto tondo alla scoperta del mondo vitivinicolo attraverso mostre d’arte, passeggiate, spettacoli, musica, letture e conferenze. Il calendario è su https://cittadelvino.com/le-notti-del-vino-2025-il-calendario-degli-appuntamenti-in-piemonte/

L’importanza del turismo enogastronomico e i numeri del vino in Piemonte:

Il turismo enogastronomico, è una leva strategica, perché contribuisce ad accrescere l’attrattività della destinazione e la reputazione delle produzioni locali, creando una ricchezza diffusa e nuove opportunità per il territorio. L’enogastronomia, è anche la seconda delle esperienze preferite dai turisti europei subito dopo la natura. Il paesaggio si conferma come un elemento chiave della destinazione turistica in termini enogastronomici. Il 59,3% per cento dei turisti indica il «godimento del paesaggi rurali» come una primaria motivazione dei viaggi realizzati negli ultimi 3 anni, e il 55,3% ha indicato il paesaggio come un forte elemento di interesse nella realizzazione di viaggi futuri.

Venendo al dettaglio del settore vitivinicolo, il Piemonte ha oltre l’80 per cento di vino prodotto a denominazione d’origine: 19 Docg e 41 Doc a conferma dell’assoluta qualità espressa dalle cantine del nostro territorio. A livello di strutture ricettive in Regione ci sono circa 33.781 mila aziende vitivinicole, 15 enoteche regionali e 33 botteghe del vino. Inoltre, il Piemonte guida la classifica dei musei del vino, posizionandosi al primo posto in Italia con 20 siti davanti all’Emilia Romagna e al Veneto. Un settore, quello enoturistico, che è in transizione e trasformazione, con la Generazione Z che diventa un target verso cui sperimentare proposte creative, immersive e multisensoriali, che guardano alla degustazione come un’esperienza a tutto tondo all’interno di tour, itinerari e eventi tematici.

Dichiarazioni:

«Quando i Comuni si riuniscono e fanno squadra, con la partecipazione della Regione Piemonte, nascono eventi come questo, che rappresentando un circuito virtuoso di promozione dei paesaggi e dei prodotti dei territori - afferma l’assessore al Turismo e Cultura del Piemonte Marina Chiarelli -. Per noi il turismo vuol dire animare il territorio per le persone che lo abitano, offrire ai visitatori esterni manifestazioni accattivanti e interessanti e lapromozione della collaborazione in relazione a tutti i settori: da quello culturale al comparto delle aziende. La capacità comunicativa e di investimento della Regione è centrale per creare sinergia tra il territorio e l’ideazione di iniziative significative come questa».

«Ringraziamo la Regione Piemonte per il sostegno all’iniziativa e l’assessore al Turismo e allo Sport Marina Chiarelli, che si è dimostrata molto sensibile alle nostre tematiche - sottolinea Stefano Vercelloni, coordinatore regionale delle «Città del vino» -. La nostra manifestazione è un felice connubio tra intrattenimento e cultura, che mette al centro il legame tra vino e territorio. Questo evento sarà utile anche per avvicinare le nuove generazioni al consumo consapevole del vino: vogliamo che passi un messaggio positivo rispetto al vino, che di recente spesso è stato oggetto di attacchi strumentali».

«È un onore per le Pro Loco piemontesi affiancare le Città del Vino nel nuovo format Le Notti del Vino - spiega Stefano Raso, vice presidente Unpli Piemonte -. Stiamo costruendo sinergie preziose in tutto il Piemonte, nel solco della convenzione tra Unpli e Città del Vino, con l’obiettivo condiviso di tutelare, valorizzare e promuovere il nostro territorio come patrimonio comune».