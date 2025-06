Plastic Free Cuneo torna a Celle di Macra: natura, arte e impegno ambientale lungo il Sentiero di Naslù

Anche quest’estate Plastic Free Cuneo rinnova il suo impegno per l’ambiente con una nuova iniziativa in sinergia con il Comune di Celle di Macra, nel cuore della suggestiva Valle Maira. L’appuntamento è fissato per domenica 13 luglio 2025, con una passeggiata ecologica lungo il Sentiero di Naslù, un percorso ad anello immerso nella natura e arricchito da sculture ispirate alla tradizione locale.

Il ritrovo è alle ore 9:30 presso Borgata Chiesa, con partenza intorno alle 10. L’itinerario, adatto anche alle famiglie, si sviluppa per 7,5 km con 400 metri di dislivello e attraversa boschi ombrosi punteggiati dalle figure lignee di Naslù e Gundu, realizzate da artigiani locali per guidare simbolicamente i camminatori.

Al termine dell’escursione, i partecipanti potranno condividere un pranzo al sacco e godere di una degustazione di formaggi tipici offerta dalla Pro Loco Seles. Nel pomeriggio sarà inoltre possibile visitare il Museo degli Antichi Mestieri e la splendida cappella di San Sebastiano.

L’iniziativa, all’insegna della sostenibilità e della sensibilizzazione ambientale, prevede la raccolta di rifiuti lungo il percorso: per questo i partecipanti sono invitati a portare guanti da giardinaggio, borraccia d’acqua, scarponcini da trekking e maglietta Plastic Free (disponibile gratuitamente per chi non la possiede).

Iscrizione gratuita e obbligatoria al link: plasticfreeonlus.it/eventi/11948/13-lug-celle-di-macra