Saluzzo: in viaggio con Escher, Paolo Calvino presenta il suo libro

Saluzzo, Tastè in salita al Castello

“Ho seguito Escher. In viaggio con l’artista in Italia, Spagna, Corsica, Tunisia e Malta": entrando nel mondo di Escher attraverso gli occhi di Paolo Calvino, autore del libro che ripercorre gli itinerari dell’artista, alla ricerca dei luoghi e degli incontri che sono stati decisivi nella sua vita, scoprendo un comune modo di sentire e viaggiare.

Come un dialogo a distanza tra due viaggiatori che condividono la curiosità per le tracce del passato, la disponibilità all’imprevisto e alla divagazione e, più di tutto, l’interesse per le persone che aprono le porte di altri mondi.

Il libro sarà presentato domenica 22 giugno, alle 18:30, allo spazio civico Tastè in salita al Castello 26 a Saluzzo. Un evento he permetterà di esplorare l'arte e la matematica che si incontrano nelle opere del grande artista.

L’autore del libro dialogherà con Pierfrancesco Di Noia.