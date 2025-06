Stefano Leone brilla a Julbach: podio europeo per il pilota del Moto Club Bisalta Drivers

Il 14 e 15 Giugno si è disputata a Julbach, in Austria, cittadina situata a circa quaranta chilometri da Linz, la terza prova del campionato Europeo di Velocità in salita, alla quale ha preso parte il conduttore del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Stefano Leone, impegnato in due categorie.

Molto particolare il percorso, con curve veloci e molto belle, a metà del quale si trova un lentissimo tornantino, dove si assiepa la maggior parte degli spettatori, stimati in circa seimila e distribuiti lungo tutto il percorso. Questa strettissima curva, che spezza il ritmo e dal quale si riparte praticamente da fermi, costringe i piloti ad inserire la prima marcia per poterne uscire fuori.

Il centauro del club cuneese è salito sul terzo gradino del podio della classe Supersport 300, conquistando una quarta piazza nella categoria Supermono Open.



"Il tempo è stato molto caldo - ha riferito il centauro saviglianese - ed a causa delle temperature elevate non sono riuscito a migliorare i miei tempi, perché le gomme soffrivano molto. Sono comunque soddisfatto perché ho ottenuto, in sella alla mia Yamaha R3, un terzo posto nella Supersport 300, risultato che mi permette di mantenere la stessa posizione anche nella classifica di campionato. Nella categoria superiore in cui gareggio, la Supermono Open ho conquistato la quarta posizione alla guida della Husqvarna 701".

Come sempre Julbach si è riconfermata la gara con il pubblico più entusiasta e caldo della stagione, con circa seimila spettatori paganti!.