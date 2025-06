Sugar Tax, Bergesio : "Rinvio fondamentale della Tassa per le imprese, l’occupazione e il Made in Italy"

"Questa decisione è un segnale forte e concreto di attenzione dell’attuale Governo verso il tessuto produttivo italiano. Ringrazio sentitamente il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per aver accolto le nostre istanze. La Lega ha sempre combattuto con determinazione contro questo balzello ideologico, e il rinvio è fondamentale. Avevamo depositato un emendamento al Milleproroghe a febbraio ma mancavano le coperture finanziarie e allora lo abbiamo trasformato in un ordine del giorno votato all'unanimità in Commissione. Ed oggi questo rinvio rappresenta una vittoria fondamentale per migliaia di imprese”. Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio esprime grande soddisfazione per la proroga dell'entrata in vigore della Sugar Tax al 1° gennaio 2026.



Bergesio sottolinea come l'ulteriore posticipo di questa imposta sia cruciale per dare respiro alle aziende, già provate dalle attuali dinamiche economiche: “Le nostre imprese non hanno bisogno di ulteriori tasse che ne compromettano la competitività e l'occupazione. Questo rinvio offre un'opportunità preziosa per proseguire nel percorso di sostegno al Made in Italy, pilastro della nostra economia”.



"Continueremo a lavorare affinché la Sugar Tax venga definitivamente cancellata - conclude Bergesio -, perché siamo contro questa battaglia ideologica dell'Unione europea: non si può criminalizzare un singolo ingrediente, distruggendo un'intera filiera, ma occorre promuovere un'alimentazione sana nel suo complesso, basata sul concetto di dieta come quella Mediterranea e di un sano stile di vita”.