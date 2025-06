Cultura, Ghiron (Tor Vergata): "Con lectio-show di Barbero uniamo storia e patrimonio architettonico"

(Adnkronos) - La promozione di eventi aperti al pubblico, come la lectio-show dello storico e divulgatore Alessandro Barbero sullo scrittore medievale dal nome sconosciuto, il cosiddetto Anonimo Romano, in un contesto architettonico e storico di grande valore culturale come Villa Mondragone, di proprietà dell’università di Roma Tor Vergata, “è molto importante perché consente di offrire al grande pubblico eventi culturali di altissimo livello. Si tratta inoltre di una modalità didattica diversa rispetto a quella che si tiene tradizionalmente all’università, con una fruibilità e un livello di coinvolgimento certamente molto interessanti e stimolanti”. Lo ha affermato Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, in occasione della lectio-show 'Anonimo Romano e Cola di Rienzo', tenuta ieri dallo storico Alessandro Barbero e ospitata e promossa dal Centro Congressi e rappresentanza della più grande delle ville tuscolane.

“La valorizzazione del territorio - ha proseguito il rettore - passa anche attraverso il restauro e la conservazione di elementi di pregio importanti all’interno di questa Villa una di queste, per esempio, è la fontana di Draghi, recentemente ristrutturata, che può essere visitata e fruita durante tutti i periodi dell’anno. Anche altri elementi di tipo archeologico ci consentiranno di mettere in evidenza dei percorsi che affondano le loro radici nella storia e che saranno resi disponibili al grande pubblico”.