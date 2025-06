Francesca Fagnani torna in autunno su Rai2 con 'Belve' e 'Belve Crime'

(Adnkronos) - Il fortunato format di interviste di Francesca Fagnani, 'Belve', tornerà sulle reti Rai in autunno. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il programma, in prima serata su Rai2, manterrà l'attuale assetto: cinque puntate dedicate a personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, più una puntata speciale di 'Belve Crime', lo spin-off dedicato alla cronaca nera.

'Belve Crime', sperimentato con una puntata pilota lo scorso 10 giugno, ha riscosso un notevole successo di pubblico, registrando 1.570.000 spettatori e il 12,4% di share. In quell'occasione, Francesca Fagnani aveva intervistato, tra gli altri, Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. L'ultima edizione di 'Belve', andata in onda in primavera, ha ottenuto una media di 1.431.000 spettatori e il 9,04% di share per le cinque puntate trasmesse.

Qualche giorno fa Fagnani ha firmato un nuovo contratto biennale con la Rai.