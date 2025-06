Giallo sulla morte della chef Anne Burrell, vicino al corpo manciata di pillole

(Adnkronos) - Si tinge di giallo la tragica scomparsa di Anne Burrell, 55 anni, celebre volto di Food Network, trovata senza vita nel bagno della sua casa di New York, a Brooklyn, dal marito, Stuart Claxton. Un dettaglio inquietante alimenta il mistero: attorno al corpo dell'amata chef, nota per il programma "Worst Cooks in America", sarebbe stata ritrovata una "grande quantità" di pillole, la cui natura resta al momento sconosciuta.

Secondo quanto appreso da fonti investigative, come riporta il sito Tmz, Claxton avrebbe scoperto il corpo della moglie nelle prime ore di martedì mattina, steso sul pavimento della doccia, dopo averla vista viva per l’ultima volta intorno all'1 di notte. Il tempo intercorso tra l’ultimo contatto e il ritrovamento, circa sei ore, apre a numerose ipotesi, mentre gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Il numero di emergenza 911 è stato allertato immediatamente, ma secondo fonti vicine all’indagine, sempre secondo Tmz, quando l'operatore ha suggerito al marito di praticare la rianimazione cardiopolmonare, era forse già troppo tardi: il corpo di Anne risultava freddo al tatto.

La causa ufficiale del decesso non è ancora stata stabilita. Tuttavia, i primi soccorritori avrebbero registrato l'intervento come un "arresto cardiaco". L'autopsia sarà determinante per chiarire se si sia trattato di un malore improvviso o se ci siano elementi che facciano pensare a un gesto volontario o a una tragica fatalità. Amici e colleghi parlano di una Anne Burrell piena di vita, energica e in ottima salute fino a pochi giorni fa. Una versione che stride con lo scenario trovato in bagno, alimentando interrogativi inquietanti su cosa possa essere davvero accaduto nelle ultime ore della chef. Il mondo della cucina televisiva e del piccolo schermo resta sotto shock, mentre il mistero sulla morte di Anne si infittisce.