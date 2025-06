Road to Milano Cortina 2026: Olimpiadi nel segno dell'arte

(Adnkronos) - I cinque cerchi incontrano l'arte. Milano Cortina 2026 inizia a colorarsi e a prendere forma anche con una serie di iniziative extra-sportive, sempre più presenti sul territorio italiano. Mostre, opere e anche grandi artisti che offrono la propria interpretazione creativa dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, a poco più di sei mesi dalla cerimonia inaugurale di San Siro.

Mercoledì 18 giugno è stato presentata alla Triennale Milano il progetto degli Art Posters di Milano Cortina 2026. A realizzare le opere sono stati dieci artisti italiani under 40. Cinque dei dieci poster, a tema Olimpiadi, sono stati ideati da Beatrice Alici, Martina Cassatella, Giorgia Garzilli, Maddalena Tesser e Flaminia Veronesi. Gli altri cinque, con al centro le Paralimpiadi, sono stati realizzati da Roberto de Pinto, Andrea Fontanari, Aronne Pleuteri, Clara Woods e Giulia Mangoni. “L’iniziativa Art Posters - ha spiegato Domenico De Maio, Education & cultural director della Fondazione Milano Cortina 2026 - dimostra l’impegno della Fondazione nel promuovere progetti partecipati e inclusivi che mettano al centro artisti, enti e organizzazioni, per valorizzare le eccellenze culturali del Paese".

Si tratta di un progetto seguito da Damiano Gullì, curatore di Triennale per arte contemporanea e public program. Le opere sono state promosse da Fondazione Milano Cortina 2026 e Triennale Milano, in collaborazione con l’International Olympic Committee e l’International Paralympic Committee.

L'ultima settimana verso i Giochi racconta anche l'inaugurazione al Museo Ma*Ga di Gallarate (in provincia di Varese) della mostra "Emozione dei Giochi – Culture through sport", promossa dalla Regione Lombardia, in collaborazione con Ficts – Fédération internationale cinéma télévision sportifs. Alla presentazione della rassegna, che si inserisce nel programma ufficiale delle Olimpiadi della Cultura di Milano Cortina 2026, ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, insieme a Domenico De Maio, direttore culturale Fondazione Milano Cortina 2026.

"Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 non sono solo un evento sportivo, ma anche un patrimonio culturale e un racconto collettivo fatto di simboli, immagini e visioni - ha sottolineato l'assessore Caruso -. Questo racconto passa anche dal Ma*Ga di Gallarate, una delle realtà più dinamiche del nostro sistema museale. L’inserimento della mostra nel palinsesto ufficiale delle Olimpiadi della Cultura è l’emblema del nostro obiettivo: rendere i Giochi un evento diffuso, capace di coinvolgere in maniera concreta tutti i territori della Lombardia. A Gallarate, oltretutto, passerà la torcia olimpica, ulteriore segnale di come questo evento voglia abbracciare la provincia di Varese".

L’allestimento al Ma*Ga di Gallarate, visitabile dal 19 giugno al 5 ottobre 2025, propone un percorso articolato in una mostra storica dedicata ai manifesti ufficiali delle Olimpiadi Invernali e in una selezione di immagini e video con i momenti più iconici dei Giochi proiettati nella sala degli Arazzi 'Ottavio Missoni'.