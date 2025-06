Sinner: "Non tutti i giorni vanno come vorresti. Ora Wimbledon"

(Adnkronos) - "Non tutti i giorni vanno come vorresti e questo fa parte del gioco. Grazie al torneo di Halle e a tutti i miei fan per il supporto. Congratulazioni a Bublik". Jannik Sinner ha commentato così, sui social, la sconfitta nel secondo turno del torneo di Halle contro il kazako Alexander Bublik, numero 45 al mondo. Poche ore dopo il ko in Germania, Sinner ha affidato a Instagram i suoi pensieri.

"Ora mi prendo qualche giorno di riposo prima di Wimbledon, una settimana per resettare e prepararmi. Ci vediamo presto" ha continuato Sinner, che per la prima volta da Bercy 2023 non raggiunge almeno i quarti di un torneo. Ora Jannik avrà una decina di giorni per preparare Wimbledon e ripartire, per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.