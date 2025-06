Ue, Tajani: "Riunificazione è priorità per Italia, accelerare i tempi2

(Adnkronos) - "L'incontro di oggi è molto importante, soprattutto per inviare un messaggio forte a tutti i Paesi candidati a far parte dell'Unione Europea: la riunificazione è una priorità per l'Italia. Quindi a Paesi come l'Albania , la Serbia e la Macedonia del Nord, la Bosnia e Erzegovina, il Kosovo sono messaggi che vanno nella direzione di una forte presenza europea. Noi vogliamo accelerare i tempi della riunificazione". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i cronisti a Taormina, a margine della ministeriale per le celebrazioni per i 70 anni dalla Conferenza di Messina.

"L'auspicio e' che i Paesi dei Balcani occidentali possano aderire all'Unione europea prima del 2030. L'allora presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, disse il 2030. Io vorrei che si anticipasse il 2030 per i Paesi dei Balcani occidentali, e dopo si parlera' di Moldova e Ucraina, che sono altri due Paesi candidati e che e' giusto che facciano parte della nostra Unione", ha affermato Tajani, ricordando che "ci sono Paesi come l'Albania e il Montenegro che hanno fatto dei passi in avanti molto importanti". Il titolare della Farnesina ha aggiunto che, ascoltando oggi le parole dei rappresentanti "di tanti di questi Paesi", la loro intenzione e' "fare tutto il possibile per entrare e far parte dell'Unione europea in tempi brevi". "Hanno fatto una scelta politica, e' giusto sostenerli e fare tutto cio' che, anche come Italia, e' in nostro potere per aiutarli".