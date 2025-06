Inaugurato il restauro della Cappella di San Sebastiano di Monterosso Grana: riapre al pubblico con il FAI Saluzzo

Sono stati inaugurati ieri, venerdì 20 giugno, i lavori di restauro e valorizzazione della Cappella di San Sebastiano di Monterosso Grana e riapre al pubblicp grazie alla Delegazione FAI Saluzzo.

Al suo interno si potranno nuovamente ammirare nel loro splendente colore originario gli affreschi dedicati al Santo ed eseguiti da Pietro Pocapaglia, meglio noto come Pietro da Saluzzo o, ancora, «Maestro del Villar», e datati al 1468. Iniziati nel 2023 e affidati alla progettazione e direzione dei lavori dell’Architetto Luca Soave, sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, gli interventi sono stati commissionati dal Comune di Monterosso e finanziati dalla Fondazione CRC e dal Ministero della Cultura. Hanno coinvolto a 360° l’opera, grazie ad avanzati studi diagnostici, ma anche archeologici, stratigrafici, petrografici, archivistici.

Durante il restauro sono inoltre emersi altri elementi di grande interesse, fra cui porzioni di affresco non visibili in precedenza. Il bene lo merita: la Cappella fu infatti edificata nella seconda metà del XV secolo in concomitanza con un’epidemia e dedicata al santo protettore contro la peste, grazie alla

donazione economica e alla committenza dei feudatari del luogo, Giacomo e Gioffredo Saluzzo – Valgrana, i quali vollero, all’interno, uno straordinario intervento decorativo, con un ciclo di affreschi affidato allo studio e alle mani del più importante pittore di quegli anni nell’area del Marchesato.



Per festeggiare l’evento e la riapertura al pubblico il Comune di Monterosso ha affidato alla Delegazione FAI di Saluzzo il compito di organizzare e realizzare una serie di visite guidate, che si svolgeranno domani domenica 22 giugno.

I volontari FAI (incluso il Gruppo Giovani) racconteranno ai visitatori la storia della Cappella e delle sue decorazioni con ingressi alle ore 10.00; 10.45; 11.30; 14.15; 15; 15.45; 16.30.

Per le visite non è necessaria prenotazione, ma è richiesto un contributo minimo volontario di 3 euro (che sarà interamente devoluto al FAI per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico e naturalistico del nostro Paese).

Segui tutti gli aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram della Delegazione FAI Saluzzo, Gruppo

FAI Savigliano e FAI Giovani Saluzzo-Savigliano, Delegazione FAI Saluzzo.

saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it

savigliano@gruppofai.fondoambiente.it

saluzzo@faigiovani.fondoambiente.it