Ceva: sedici diplomati in CNC al CFPcemon, una prima storica per il territorio

Giornate di grande soddisfazione al CFPcemon "Ernesto Rebaudengo" di Ceva, dove giovedì si sono diplomati i primi 16 studenti del percorso di Diploma Professionale con specializzazione in CNC, avviato a settembre come naturale prosecuzione del triennio di qualifica professionale. Un risultato importante non solo per i ragazzi e le loro famiglie, ma anche per l’intero territorio, che vede crescere nuove figure altamente specializzate e pronte per l’inserimento nel mondo del lavoro.

La commissione d’esame, composta da membri esterni esperti, nominati dalla Regione Piemonte, ha espresso particolare apprezzamento per il livello di preparazione raggiunto dagli studenti, sottolineando la serietà, la disciplina e le competenze tecniche sviluppate durante il percorso. Durante le prove gli studenti hanno dimostrato padronanza delle tecnologie, spirito pratico e grande motivazione: caratteristiche che rappresentano un vero e proprio passaporto per il mondo del lavoro.

Alcuni degli studenti neodiplomati hanno già ricevuto proposte di lavoro, mentre altri hanno scelto di proseguire ancora per un anno per conseguire anche il diploma di maturità professionale, completando così il loro percorso formativo.

Il percorso appena concluso “Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione - Sistemi a CNC e CAD CAM” finanziato dal Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Piemonte rientra nei cosiddetti percorsi duali, che alternano formazione in aula e stage aziendali: un modello educativo ancora poco diffuso ma sempre più strategico per coniugare istruzione e bisogni reali del sistema produttivo.

Portare a Ceva un corso di diploma professionale in modalità duale è stata una sfida importante per il Cfpcemon, ma oggi il risultato raggiunto rappresenta una concreta opportunità di crescita per i giovani e per il territorio. La buona riuscita del progetto conferma il valore della formazione professionale come strumento efficace per l’inserimento lavorativo e l’emancipazione dei ragazzi, quando questa è strutturata in modo solido e in stretta collaborazione con il mondo produttivo.