A Busto Arsizio i campionati italiani di Prove Multiple: riflettori puntati su Cerrato, Mellano e Demichelis dell'Atletica Fossano

Oggi, sabato 21 e domenica 22 giugno a Busto Arsizio sono in programma i Campionati Italiani Individuali e di Società di Prove Multiple delle categorie assoluti, promesse e juniores.



Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) è pronto a scendere in pista per giocarsi il titolo nel decathlon assoluto maschile; suo il miglior accredito tra gli iscritti (7643) ma dovrà vedersela con Lorenzo Modugno (7567) e Alberto Nonino (7331). In lizza per il titolo u23 è invece il suo compagno di club Lorenzo Mellano, il cui personale di 7161 punti lo vede, sulla carta, secondo tra le promesse e quarto nella prova assoluta. Con Simone Demichelis, il terzetto cuneese punta a ripetere il successo dello scorso anno nella classifica di società della specialità. Da seguire anche Emanuele Francesco Bellanova (Futuratletica Piemonte), in gara anche tra gli u23, e Riccardo Nicola (Zegna).

Nel decathlon juniores in gara Gabriele Novara (Vittorio Alfieri Asti) che, con 5942 punti è sulla carta il migliore tra i piemontesi iscritti. Poi Bryant Emovon (Team Atl. Mercurio Novara), Cristian Boschetti (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Pietro Cocorullo (Acquirunners).



In campo femminile, nell’eptathlon assoluto Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75) si presenta con 5212 punti, quinto miglior punteggio tra le iscritte. In gara tra le u23 ci saranno Annalisa Pastore (Futuratletica Piemonte) e Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino). Nell’eptathlon juniores da seguire Serena Barletta (Atl. Fossano ’75).