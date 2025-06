Calcio: il Bra anche in Serie C con il DS Menicucci

Prosegue il rapporto tra il DS Ettore Menicucci ed il Bra. La società giallorossa ne ha infatti annunciato la permanenza anche per la prossima stagione di Serie C.

LA NOTA UFFICIALE DELL'AC BRA

Era arrivato a Bra e nel Bra, nel luglio 2024.

Lo abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare: pieno di idee, passionale e spesso con lacrime sincere, tifoso vero, competente e in forte sintonia con mister Fabio Nisticò. In forte sintonia con tutto l'ambiente giallorosso.

Anche lui ha contribuito per il raggiungimento del "sogno".

Stiamo parlando del DS Ettore Menicucci: continuerà a svolgere il proprio incarico, per l'A.C. Bra, anche in Serie C.

Buon lavoro "dire"!