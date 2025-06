Festa di fine stagione per l'AC Cuneo 1905 Olmo, un'occasione per celebrare i 120 anni di storia del calcio cuneese [VIDEO]

Festa di fine stagione per l'AC Cuneo 1905 Olmo, venerdì sera, alla Maison Borgna di San Defendente di Cervasca. Un'occasione per ringraziare giocatori, partner istituzionali e sponsor ma anche per celebrare i 120 anni di storia del sodalizio calcistico biancorosso.

All'orizzonte una nuova stagione nella quale si punterà a restare competitivi in Eccellenza, magari cercando di fare quel salto di qualità sinora non riuscito. Ci proverà il nuovo mister Danilo Bianco, scelto dalla società presieduta da Flavio Borgna per guidare la prima squadra.

Si continuerà a puntare sul settore giovanile, già reduce da risultati importanti con la vittoria del proprio campionato da parte della formazione juniores.

Presentati alcuni dei nuovi acquisti che andranno a rinforzare l'organico di Bianco: Gabriele Quitadamo, Samuele Caristo, Derrick Gyimah e Matteo Viglietta. Elementi di esperienza ed importante valore, ai quali se ne aggiungeranno altri, più i giovani che saranno "promossi" nella squadra "dei grandi".

Le dichiarazioni del presidente Flavio Borgna, dell'assessore allo sport Valter Fantino, di Federico Borgna (in rappresentanza della Fondazione CRC) e dell'assessore regionale Paolo Bongioanni (GUARDA IL VIDEO)

Erano presenti alla Maison Borgna anche la sindaca di Cuneo, l'assessoreed il consigliere provinciale