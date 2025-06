Ciclismo: partiti da Bra i giovani “girini” della Giro Next Gen 2025 [FOTO]

Dopo la vittoria ieri in solitaria sul traguardo di Acqui Terme del portacolori della Biesse - Carrera - Premac Filippo Agostinacchio, davanti a Alessandro Borgo del team Bahrain Victorious Development e al piaschese Pietro Mattio del team Visma, staccati di 24 secondi, il Giro Next Gen 2025 è ripartito da Bra, per la settima e penultima tappa, che si concluderà ai 1480 metri s.l.m di Prato Nevoso, dopo 163 km.

(Filippo Agostinacchio)

Lo start da corso Garibaldi, alle ore 11, è stato dato dal sindaco Gianni Fogliato, dopo la punzonatura dei 146 atleti partenti e la presentazione delle squadre.

(Il sindaco di Bra Fogliato)

La classifica generale vede in maglia rosa l’australiano Luke Tuckwell (Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies) davanti a Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development) staccato di 26 secondi e al lombardo Filippo Turconi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) a 36 secondi dalla vetta.

(La Maglia Rosa)

Simpatico siparietto alla partenza per la maglia rosa Tuckwell, che proprio oggi compie 21 anni, ed è stato festeggiato dai suoi compagni e applaudito dal pubblico braidese, che ha accolto calorosamente Pietro Mattio, che ieri ha ritrovato il podio a quasi un anno di distanza dall’ultimo, il 3° posto al campionato italiano U23 su strada del 23 giugno 2024: un buon auspicio affinché sulle strade di casa il giovane piaschese possa farsi notare anche oggi.

(La squadra del piaschese Mattio)

Da Bra, dopo un circuito cittadino, i “girini” si sono diretti verso il Roero, transitando per Pocapaglia, Sommariva Perno, Monticello d’Alba, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Guarene, Castagnito, Priocca, Magliano Alfieri, per poi addentrarsi nelle Langhe da Neive.

La città della Zizzola torna dunque protagonista del mondo delle due ruote, e in una tappa decisiva per la classifica finale, a poco più di due anni dalla partenza della tappa Bra-Rivoli del Giro d’Italia 2023.

Ulteriori aggiornamenti durante la giornata.