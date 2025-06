CANOA / Dennis Fina ancora d’oro all’Eca Junior Slalom Cup. Vittoria anche a Ivrea nel C1 Under 16

Dopo il trionfo di Valstagna, Dennis Fina (Granda Canoa Club) si conferma ai vertici della canoa slalom giovanile europea, conquistando una nuova medaglia d’oro nella categoria C1 Men Under 16 nella tappa dell’ECA Junior Slalom Cup svoltasi nel weekend a Ivrea.

Sabato 21 giugno, Dennis ha dominato la gara chiudendo al primo posto assoluto. Domenica ha replicato con un solido terzo posto, sufficiente per imporsi nella classifica combinata delle due giornate e salire ancora una volta sul gradino più alto del podio. A seguire, Damjan Hohnjec (Croazia) e Oriol Cercos (Spagna, Catalogna) completano il podio di una gara combattutissima.

Dennis Fina si conferma così come uno degli atleti più promettenti della scena internazionale under 16, grazie a una straordinaria continuità di rendimento e a un’eccellente gestione tecnica del tracciato eporediese.

Buone anche le prestazioni degli altri atleti del Granda Canoa Club.

Oliver Fina, K1 Men Under 16, è stato protagonista di due giornate intense: quarto sabato, ha raggiunto la finale anche domenica dopo una brillante semifinale chiusa in terza posizione. Due tocchi di porta nella manche decisiva lo hanno però relegato al tredicesimo posto, per un settimo posto complessivo che conferma il suo potenziale.

Mattia Ferrero, anche lui in K1 Men Under 16, ha chiuso quinto sabato, e dopo un’ottima semifinale domenica (settimo), ha perso qualche posizione in finale, terminando ventesimo. La classifica generale lo vede all’undicesimo posto, risultato comunque importante in un contesto di altissimo livello.

Marco Brunori, impegnato nel C1 Men Under 16, ha lottato con determinazione ma non è riuscito ad accedere alle finali in entrambe le giornate. La sua prova resta comunque segno di impegno e volontà, elementi fondamentali in un percorso di crescita sportiva.

L’Eca Junior Slalom Cup continua a rappresentare un banco di prova fondamentale per i migliori atleti europei under 16 e under 18. La tappa di Ivrea, tra le più tecniche del circuito, ha confermato ancora una volta il valore di Dennis Fina, capace di primeggiare con autorevolezza in uno scenario internazionale altamente competitivo.

Ora per Dennis Fina è tempo di concentrarsi sui prossimi obiettivi: dopo dieci giorni di allenamenti a casa, a Cuneo, partirà per Foix (Francia), nel cuore dei Pirenei, dove rappresenterà l’Italia ai Campionati Mondiali Junior di Canoa Slalom con la maglia azzurra della Nazionale.