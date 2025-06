La zona di Fossano di Confartigianato Cuneo ha celebrato il premio “Fedeltà Associativa” con la tradizionale “Grigliata dell’Amicizia Artigiana” [FOTO E VIDEO]

L’amicizia come valore intrinseco all’artigianato, uno dei comparti produttivi che meglio sa raccontare la storia di luoghi, tradizioni locali, comunità. Con l’amicizia si creano rapporti saldi e duraturi come i manufatti che scaturiscono dalla creatività artigiana, diventandone preziosa testimonianza. A questi sentimenti, profondi e solidali, anche quest’anno si è richiamato il premio Fedeltà Associativa della zona di Fossano di Confartigianato Cuneo, a cui ha fatto seguito la consueta “grigliata dell’amicizia artigiana”, un evento con cui si è voluto sottolineare quanto la socializzazione e l’aggregazione rappresentino un forte collante tra le varie realtà della comunità fossanese e il mondo artigiano, insieme alle loro famiglie ed amici.

La cerimonia si è svolta sabato 21 giugno, in piazza Dompè, sotto la tettoia del Foro Boario, di fronte a numerose autorità, amministratori locali e rappresentanti delle forze dell’ordine e della società civile.

«Con questo importante riconoscimento – ha dichiarato il presidente della zona di Fossano di Confartigianato Cuneo, commendatore Clemente Malvino – abbiamo voluto esprimere stima e gratitudine ai tanti artigiani che, con un’anzianità d’iscrizione di 35-40-45-50-60 anni, hanno dimostrato di aderire pienamente ai principi della nostra Associazione, condividendone progetti ed iniziative e usufruendo dei suoi servizi. Allo stesso tempo, con questo premio vogliamo sottolineare l’operosità e la capacità di tanti artigiani fossanesi che con grande caparbietà e resilienza stanno affrontando i mutamenti sempre più rapidi del mercato globale, investendo in innovazione e tecnologia. E in ultimo, è stata anche un’opportunità per sottolineare e rafforzare le relazioni con istituzioni, comunità e famiglie. A tal proposito, vorrei esprimere un sincero ringraziamento verso le imprese premiate che, come baluardi di un’economia sana e vivace, rappresentano un presidio essenziale per il territorio, oltre ai tanti dirigenti artigiani che hanno condiviso questo momento associativo».

GUARDA IL VIDEO

Dopo l’assegnazione delle targhe di “Fedeltà associativa” alle ditte artigiane premiate, il presidente Malvino a nome del direttivo Fossanese, che è in scadenza di mandato, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alle imprese associate, per la fiducia e il senso di appartenenza verso la zona di Fossano, a Confartigianato Cuneo per la sempre efficiente collaborazione dimostrata nelle progettualità a favore del tessuto economico locale, e agli sponsor che hanno permesso la buona riuscita dell’evento: Comune di Fossano, Cassa di Risparmio di Fossano, TNP Serramenti, Oreficeria Valenzana, Biesse Forniture elettriche.

La serata si è conclusa con la “grigliata dell’amicizia Artigiana”, un piacevole momento conviviale che ha visto una grande partecipazione di oltre 400 presenze, tra cui tanti artigiani fossanesi e una nutrita rappresentanza della società civile.

Insigniti della Fedeltà Associativa

OLTRE 60 ANNI DI FEDELTÀ ASSOCIATIVA

DUTTO F.LLI S.N.C. - Mobilieri – Fossano

OLTRE 50 ANNI DI FEDELTÀ ASSOCIATIVA

TIPOLITOGRAFIA MONDINO PIER GIORGIO DI GIOVANNI E ELENA MONDINO SNC - Tipografi – Fossano

Tipografi – Fossano DALMASSO GIAN MARIA & DALMASSO ANDREA FR.LLI SNC - Costruzione macchine e attrezzature agricole – Fossano

Costruzione macchine e attrezzature agricole – Fossano ABBA' VALTER - Lavorazione artistica del vetro – Fossano

45 ANNI DI FEDELTÀ ASSOCIATIVA

GIUSEPPE COSTAMAGNA – COSTAMATIS - Pasticceri - Fossano

Pasticceri - Fossano CAP CHIAVASSA & C. SNC - Coperture Tetti – Centallo

OLTRE 40 ANNI DI FEDELTÀ ASSOCIATIVA

CEF SRL - Elettricisti – Fossano

Elettricisti – Fossano EDILTRE COSTRUZIONI S.R.L. - Edili – Fossano

35 ANNI DI FEDELTÀ ASSOCIATIVA

NUOVA F.A.C. S.A.S. - Carpenteria Meccanica – Fossano

Carpenteria Meccanica – Fossano C.E.A. DI CORNAGLIA SRL - Costruzione macchine e attrezzature agricole – Fossano

Costruzione macchine e attrezzature agricole – Fossano ORIGLIA MAURIZIO - Edili – Centallo

IMPRENDITORIA GIOVANE