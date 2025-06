Pianfei applaude la Compagnia Scrussia: una serata tra pioggia, risate e ricordi per festeggiare 30 anni di teatro

Una serata carica di emozioni, risate e qualche imprevisto atmosferico ha animato sabato sera il Palatenda di Pianfei, dove la Compagnia Scrussia ha celebrato i suoi 30 anni di attività teatrale con la brillante commedia "Il padre della sposa" di Caroline Francke.

Il pubblico, numeroso e caloroso, ha riempito il tendone sfidando il meteo incerto e sostenendo con entusiasmo non solo gli attori in scena, ma anche la raccolta fondi a favore della Scuola Materna "Gandolfi" di Pianfei, a cui era dedicata la serata.

Ad aprire e chiudere lo spettacolo, il gradito ritorno sul palco di alcuni membri storici della compagnia, che hanno condiviso con il pubblico aneddoti divertenti e momenti commoventi legati alla nascita del gruppo teatrale, rievocando l’atmosfera di un tempo con passione e autoironia.

Nonostante i ripetuti stop causati da un forte temporale, la serata non si è fermata: come in un copione scritto dal caso, i cambiamenti del meteo sono stati accolti quasi come un effetto scenico, accompagnando lo spettacolo con un ritmo ancora più avvincente. Il pubblico, partecipe e sorridente, ha fatto da vero protagonista, incoraggiando gli attori a proseguire e trasformando ogni interruzione in un momento di condivisione.

Lo spettacolo è così proseguito tra una risata e l’altra, fino all’epilogo del celebre matrimonio, cuore della commedia, che ha regalato agli spettatori un finale degno di un grande anniversario teatrale.

La Compagnia Scrussia rivolge "un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, al pubblico straordinario che ha reso possibile questa serata così speciale, alla Pro Loco di Pianfei per la disponibilità del tendone, e al gruppo Alpini per aver messo a disposizione la sala prove. I Trent’anni di Scrussia sono stati festeggiati in una maniera indimenticabile!".