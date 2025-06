CICLISMO / Ribaltone rosa, il Giro d'Italia Next Gen incorona Jakob Omrzel [FOTO]

È l’inno sloveno a chiudere l’edizione 2025 del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale che incorona Jakob Omrzel, classe 2006, nuovo re della corsa. Alla sua prima stagione tra gli Under 23, il portacolori della Bahrain Victorious Development Team è riuscito a conquistare la Maglia Rosa nell’ultima tappa, al termine di una corsa segnata da continui ribaltoni. La frazione conclusiva, con circuito finale a Pinerolo, è stata accesa dal forcing del Team Visma | Lease a Bike Development, che ha messo in difficoltà la Maglia Rosa Luke Tuckwell. A risultare fatale per l’australiano è stato l’ultimo chilometro della salita di Prarostino, dove Jorgen Nordhagen e lo stesso Omrzel si sono avvantaggiati. Il norvegese ha poi vinto la tappa, mentre Omrzel ha potuto festeggiare dopo il traguardo la vittoria finale, diventando il secondo sloveno nella storia del Giro Next Gen a indossare la Maglia Rosa conclusiva. Alle loro spalle, Pavel Novak ha vinto lo sprint per il terzo posto davanti a Tuckwell, piazzamento che ha confermato anche nella classifica generale, questa volta alle spalle dell'australiano.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team)

2 - Luke Tuckwell (Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies) a 12"

3 - Pavel Novak (MBH Bank Ballan CSB) a 35"

4 - Jorgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike Development Team) a 1'08"

5 - Filippo Turconi (VF Group BardianiCSF-Faizanè) a 1'47"

Il vincitore del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, Jakob Omrzel, ha dichiarato: "È qualcosa di incredibile vincere il Giro Next Gen alla mia prima partecipazione, non me lo aspettavo. Questo dimostra che con il lavoro si possono ottenere grandi cose. Non sono il nuovo Pogacar, sono il giovane Omrzel. Sapevo di sentirmi bene oggi, ma non ero certo di riuscire a staccare Luke Tuckwell. Devo ringraziare la mia squadra, che ha fatto un lavoro straordinario, e anche Nordhagen: all’ultimo chilometro avrebbe potuto restare a ruota, invece ha continuato a tirare. Ha meritato la sua vittoria. Onestamente non realizzo ancora che la mia prima vittoria tra gli U23 sia proprio il Giro Next Gen. Solo pochi mesi fa ero in ospedale dopo una brutta caduta al Giro della Lunigiana, e speravo solo di tornare a correre. Non ho mai smesso di crederci. Il Giro d’Italia? È troppo presto. Preferirei tornare al Next Gen per difendere questo titolo".

Il secondo classificato Luke Tuckwell ha detto: "Parlano i fatti: Nordhagen e Omrzel avevano più energie di me. Ero al limite, ho dato tutto ma non avevo più lo spunto finale. Fino a quel momento stava andando tutto bene: avevamo tre compagni davanti dopo la prima salita e stavamo controllando. La squadra è stata incredibile. Una settimana fa sarei stato felice di sapere che avrei chiuso secondo il Giro Next Gen, ma ora sono un po’ deluso. Ho però imparato molto: l’anno scorso avevo avuto l’intuizione di poter essere un uomo da classifica, e questa settimana l’ho dimostrato a me stesso".

Il terzo classificato Pavel Novak ha detto: "Volevo salire sul podio e ce l’ho fatta. Mi sarebbe piaciuto vincere anche la classifica scalatori, ma quando Lorenzo Finn è andato a prendersi i punti ho preferito concentrarmi sulla generale, anche perché oggi non mi sentivo al meglio. Questa tappa, con salite brevi, non era adatta a me quanto quella di ieri. Sarei felice di tornare al Giro Next Gen anche il prossimo anno".

ORDINE D'ARRIVO

1 - Jorgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike Development Team) - 127 km in 2h47'48", media di 45.411 km/h

2 - Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) s.t.

3 - Pavel Novak (MBH Bank Ballan CSB) a 17"



Il vincitore di tappa Jorgen Nordhagen ha detto: "La mia condizione è cresciuta giorno dopo giorno. Ho recuperato bene e ho fatto tutto nel modo giusto, anche grazie alle circostanze favorevoli. Sono orgoglioso di questa vittoria. La classifica generale non era il mio obiettivo oggi, sapevo che sarebbe stato difficile fare la differenza. Ho voluto puntare tutto sulla tappa e ci sono riuscito. Non ho rimpianti per la generale: nella prima tappa di montagna ho sofferto molto, il livello era davvero alto, quasi come tra i professionisti".

LE MAGLIE UFFICIALI DEL GIRO NEXT GEN CARTA GIOVANI NAZIONALE

Le Maglie di leader del Giro Next Gen sono disegnate e realizzate da CASTELLI