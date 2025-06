STORIA DI MONTAGNA 168/ Luca e la scelta di un nuovo benessere

C'è una piccola borgata in alta Valle Pesio (CN), un angolo nascosto, immerso nei boschi. Per arrivarci basta svoltare poco prima di San Bartolomeo e, dopo poche curve, si arriva in un piccolo mondo meraviglioso immerso nella natura dove da subito si respira pace e benessere. Siamo in Borgata Pela e qui vive Luca, unico abitante.

La storia di Luca è quella di un imprenditore affermato che ha fatto una scelta differente, che ha lasciato un’attività di successo per vivere nella natura e offrire benessere alla portata di tutti.

Partiamo dall’inizio.

Luca è nato e cresciuto a Cuneo, ma ha passato tutta la sua infanzia in alta Valle Varaita, perché la sua famiglia è originaria del vallone di Bellino. Il suo amore per la montagna nasce proprio dalle sue origini materne. Il contatto con la natura è sempre stato fondamentale, ma prima di viverci stabilmente, Luca è stato cittadino del mondo.

Ha viaggiato molto perché da sempre è stato un cultore di tutte le tecniche di benessere. Un’esperienza che lo appassiona e lo spinge a formarsi arrivando a frequentare un college in India per specializzarsi in Ayurveda.

“Ho sempre avuto un'attrazione per quello che è la salute e il benessere, la mia prima azienda, infatti, si occupava della vendita di prodotti non alimentari, ma naturali e di cura della persona. Sono un uomo a cui piace sperimentare direttamente su di sé ciò che imparo. Ho iniziato con l’idroterapia, ma non trovato i risultati che mi attendevo. Durante uno dei miei viaggi in India ho scoperto, all’interno del percorso dell’ Ayurveda, i trattamenti di purificazione e rigenerazione del Purvakarma,ho subito capito che su di me funzionavano. Da qui si è aperta la mia strada e ho appreso tutte le tecniche di massaggio e di trattamenti per il benessere della persona”.

La vita di Luca è stata sicuramente in viaggio, un insieme di esperienze volte a imparare e donare benessere a se stesso, ma anche agli altri.

Nel 2010 nasce il Centro benessere Samya a Cuneo. In viale Angeli, nel salotto della città.

Si poteva definire una piccola perla dove tutte le pratiche di benessere apprese, in giro per il mondo, sono state chiuse in una meravigliosa scatola, curate sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista qualitativo. Tra le mura di Samya venivano proposte le pratiche di bellezza e di benessere che questo intraprendente imprenditore aveva scoperto nei suoi viaggi. In questa struttura c'era la possibilità di trovare tutte le pratiche di massaggio, dei trattamenti estetici di alta qualità come la depilazione con il filo arabo, la sauna, il bagno turco, la grotta di sale insomma una vera S.P.A. in città alla portata di tutti.

Per molti anni, Luca, porta avanti questo centro benessere con grandi soddisfazioni e ottimi introiti economici. Nel frattempo, però, corona il suo desiderio di vivere in montagna e scopre, per caso, una piccola borgata disabitata in Valle Pesio.

“Ho acquistato un pezzo alla volta, questo piccolo borgo alpino che è diventato il mio Tibet, il mio rifugio. L’ho ristrutturato poco per volta e per un lungo periodo vivevo in montagna e lavoravo in città!”

Quella di Luca è stata un strada di consapevolezza e da qualche tempo è arrivata la svolta!

Il centro benessere di Cuneo non corrispondeva più ai suoi canoni di vita, si svegliava immerso nel bosco, prendeva la macchina per chiudersi in un bel posto, ma comunque chiuso, per poi poter tornare nel luogo dove stava davvero bene solo la sera.

Non è stata sicuramente una scelta facile, ma ha deciso di chiudere un’attività che economicamente stava funzionando bene, dove aveva riposto tutti i suoi sacrifici e che aveva reso unica e particolare, per trasferirsi in montagna e proporre ai suoi clienti qualcosa di differente.

“Volevo rallentare il mio ritmo di vita e godermi la quotidianità e il tempo che passa e far venire il mondo da me! Per trovare persone affini alla mia filosofia di vita dovevo sempre andare via, partecipare a seminari o corsi, oggi finalmente posso ospitare qui e incontrare anime affini a me, nel posto dove vivo e lavoro!”

Mi sono chiesta quale fosse stata la reazione dei tanti clienti a questo cambiamento.

Ho subito capito che il rapporto ora è totalmente cambiato.

A Cuneo erano delle esperienze “mordi e fuggi”, veloci, con dei tempi ristretti e la testa sempre rivolta al lavoro o agli impegni successivi al trattamento. Qui, a Borgata Pela, tutto cambia. Solo lasciare la città ed arrivare qui è già staccare la spina.

I massaggi, vengono fatti in una stanza, dove una grande vetrata affacciata sul bosco, immerge corpo e mente in uno stato di relax e positività e predispone a vivere l’esperienza in modo più completo.

“Qui si può vivere un benessere alla portata di tutti, immergendosi nella natura. Metto a disposizione dei miei clienti tutte le mie competenze, non solo come massaggiatore, ma anche come operatore del benessere a 360°. Si lavora sulla respirazione, sulla meditazione, sono un accompagnatore naturalistico e quindi guido le persone nel bosco a fare dei “bagni di foresta”, a fare yoga. I massaggi vengono fatti anche nel bosco e non solo al chiuso. L’invito è alla calma e alla ricerca di quella pace interiore raggiungibile solo se pensieri, ansia e stress si lasciano a valle! Il centro benessere a Cuneo era diventato molto più consumistico, tutti avevano fretta e non riuscivano quasi mai a godersi appieno l’esperienza. Qui posso regalare il vero benessere, solo arrivare qui è già differente!”

Alcuni clienti hanno capito e hanno sposato la scelta di Luca, comprendendo le potenzialità del posto e quando arrivano nella borgata per la prima volta sentono la nuova energia e capiscono il vantaggio. Altri si sono persi, scoraggiati dal posto isolato e dalla strada non comoda per tutti. Ma questa è la vera magia, quella che fa arrivare da Luca solo chi è davvero pronto a vivere un’esperienza che lascia il segno.

Per avere delle informazioni ti consigli di visitare il sito https://samyabenessere.it o la pagina instagram https://www.instagram.com/samya.benessere

Io sono stata a Borgata Pela e tutto ciò che leggi in questa storia, la pace e la calma che sa trasmettere Luca e il suo piccolo paradiso di benessere, li ho vissuti. Ero cliente del centro di Cuneo e per me è stato una bellissima scoperta questo cambio di vita e questo nuovo luogo dove tutto si assapora in modo differente e il benessere ti entra dentro!

Si possono fare dei pacchetti e vivere delle vere esperienze. Il posto è in fermento, ci saranno dei corsi, eventi e tante attività a cui sarà possibile partecipare. Lo spirito resterà sempre lo stesso. Raggiungi Borgata Pela, o a piedi o in auto, scendi dalla macchina, spegni il cellulare e quando chiudi la portiera lascia lì tutti i tuoi cattivi pensieri e inizia a vivere il qui e ora, prenditi del tempo, il tuo tempo e vivi un’esperienza di vero benessere,

Luca ti aspetta!

Cinzia Dutto, scrittrice cuneese, ama definirsi una cacciatrice di storie, racconta di storie persone speciali, scelte differenti, montagna e buon vivere.

Gira la provincia alla ricerca di vite uniche e particolari.

Cinzia ha un profilo instagram https://www.instagram.com/cinzia_dutto_fanny e un sito dove puoi trovare il riferimento a tutte le sue pubblicazioni www.cinziadutto.com