Canale: sei squadre di ragazzi guariti dal cancro da tutta Italia per la "Partita più bella del mondo"

Grande successo per la “Partita più bella del mondo”, che anche quest’anno e’ andata in scena a Canale nella versione “Il Torneo più bello del mondo - Super Hero Edition”.

In campo si sono affrontate sei squadre miste di ragazzi e ragazze guariti da tumori provenienti dai centri di oncoematologia pediatrica di varie regioni d’Italia. Organizzato da UGI – Unione Genitori Italiani Odv di Torino -, il torneo ha coinvolto i giovani di Regina Margherita di Torino, Gaslini di Genova, Bambin Gesù di Roma, Santa Chiara di Pisa, Sant’Orsola di Bologna, Gaspare Rodolico di Catania.

Nel pomeriggio, il live talk “Vivere il presente” condotto dal noto scrittore torinese Luca Bianchini che ha dialogato con Stefania Belmondo, Mattia Perin e Mattia “Spiderman” Villardita. Poi, il gran finale con la quinta edizione della Partita più bella del mondo, che ha visto scendere in campo artisti, istituzioni, personaggi pubblici, musicisti ed ex calciatori, tutti amici di UGI.

Tra gli ospiti, Alberto Cirio, Leonardo Bonucci, Davide Palluda, Hernanes, Fulvio Marino, Davide D’Urso, Gianpiero Perone, Silvano Benedetti, Mattia Perin, Stefania Belmondo, Luca Bianchini, Mattia Villardita, Davide Palluda, Valerio Berruti, Frio, Alessandro Piano, Franco Neri, Gabriele Rigo, il presidente di UGI professore Enrico Pira, professoressa Franca Fagioli e tanti altri.

“Siamo davvero molto felici – dichiara il professor Enrico Pira, presidente di UGI – per il grande successo ottenuto da questa edizione, che dimostra quanto questo evento stia crescendo di anno in anno, sia in termini di partecipazione del pubblico sia per il livello di condivisione e coinvolgimento che riesce a generare. È un appuntamento ormai significativo, che va ben oltre l’aspetto sportivo: rappresenta un momento importante non solo per l’oncologia pediatrica, ma per tutti i bambini che stanno affrontando la malattia. Lo sport, in questo contesto, continua a rivelarsi uno strumento fondamentale di crescita, di aggregazione e di speranza. Un evento come questo dimostra ancora una volta il valore e l’efficacia della partnership tra UGI e ospedale Regina Margherita, che continuerà e crescerà”.

La professoressa Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita, ha sottolineato: “Siamo estremamente contenti e orgogliosi di vedere come un'iniziativa nata da una semplice partita della nostra squadra sia cresciuta fino a diventare un appuntamento di rilevanza nazionale. Il nostro auspicio per il futuro è quello di riuscire a coinvolgere in questo progetto sportivo i ragazzi di tutti i 50 centri italiani. I risultati delle cure sono sempre più incoraggianti – aggiunge Fagioli – con trattamenti più efficaci e una progressiva riduzione degli effetti collaterali a lungo termine. Questo torneo rappresenta anche un’occasione importante per ribadire il valore dello sport, che, insieme a una corretta alimentazione e alla lotta contro il fumo, costituisce uno degli elementi fondamentali nella prevenzione e nella promozione della salute”.

L’evento ha confermato anche per l’edizione 2025 quanto lo sport possa rappresentare un grande alleato per il sostegno dei progetti di solidarietà. Condivisione di valori e senso di squadra: sono tanti gli elementi che accomunano questi due mondi e per questo l’evento sportivo si è trasformato in una straordinaria occasione di raccolta fondi a sostegno di progetti di utilità sociale e di cooperazione. L’elemento che fa la differenza è l’opportunità di coinvolgere i partecipanti all’evento sportivo, trasformandoli nei veri protagonisti della raccolta fondi. L’ingresso a offerta libera è stato totalmente devoluto a UGI Odv di Torino. La Partita più bella del mondo nasce come una semplice partita tra amici finalizzata alla raccolta fondi per i piccoli ospiti di UGI Odv. Il focus rimane sulla beneficenza, consolidando così lo spirito di amicizia e la totale partecipazione gratuita di tutti i personaggi che si sono avvicendati sul campo.