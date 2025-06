La Fidas Adsm Cuneo ha celebrato la Giornata Mondiale del Donatore

Lo scorso sabato 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la Fidas Adsm Cuneo ha organizzato la consueta festa dei donatori presso il Michelin Sport Club.

La manifestazione è iniziata nel pomeriggio con i tornei di bocce, scala 40 e padel. La sera si è continuato con la cena conviviale, "punto di forza della nostra associazione nel creare momenti aggregativi".

È stata una giornata intensa e piena di emozioni che ha visto la partecipazione di più di 150 persone.

"Non è stata l’unica iniziativa che ha caratterizzato la Giornata Mondiale del Donatore – dicono gli organizzatori –. Infatti, già venerdì 13 giugno molti dei nostri donatori e non solo si sono recati al SIMT di Cuneo, Mondovì e Savigliano per partecipare alla 2ª edizione della 24 ore del dono del plasma. Quest’ultima ha riscosso un enorme successo. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i donatori che hanno partecipato soprattutto chi ha donato nelle ore notturne. Un sentito ringraziamento va anche ai tre centri trasfusionali che hanno reso possibile tutto questo".

"Un grazie sincero a tutti i sanitari dei centri trasfusionali che con disponibilità e professionalità, impegno e dedizione operano quotidianamente per accogliere nel miglior modo i donatori".

"A noi delle varie associazioni non resta che coinvolgere il maggior numero di persone facendo conoscere loro il mondo della donazione volontaria, responsabile, periodica, anonima e gratuita, che con un gesto nobile può aiutare molte persone. Per finire vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social per essere sempre aggiornati sulle nuove iniziative".

A questo proposito il sodalizio cuneese annuncia l’evento del 19 luglio “Metti in moto il Dono”: "Una manifestazione nazionale che la Fidas ormai da diversi anni organizza e che vedrà noi Fidas Adsm Cuneo e Fidas Monregalese impegnati nella conquista del Colle Fauniera. Vi aspettiamo numerosi!".