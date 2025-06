Mondovì Volley, la “monvina” Anna Imarisio completa il reparto dei liberi

A pochi giorni dall’annuncio della prima giocatrice a roster per il prossimo campionato di Serie B1, il libero Isabella Monaco, il reparto delle “maglie diverse” di Mondovì Volley trova completamento con la promozione in prima squadra della giovanissima Anna Imarisio.

Classe 2009, “Ima” muove i primi passi nel mondo della pallavolo con il Vicoforte Volley Ceva nel 2019, mostrando fin da subito la determinazione che sul campo la contraddistingue. Dalla stagione 2022/23 inizia la collaborazione tra la società vicese e quella monregalese, con Anna che approda dunque al progetto MonVi.

Per lei tre stagioni di crescita, prima in Under 14 (con annessa conquista del titolo territoriale e convocazione nella selezione Asti-Cuneo al Trofeo delle Regioni) e poi in Under 16 e Under 18 da sotto età (con terzo posto territoriale). L’ultima accompagnata all’inserimento stabile nella formazione di Serie C “griffata” Vicoforte. Anche in quel contesto Anna Imarisio riesce a mettersi in luce e a conquistare progressivamente spazio in campo nel suo delicatissimo ruolo. Tutto questo percorso l’ha portata a ricevere la chiamata di coach Claudio Basso, deciso a puntare su di lei nel 2025/26.

Ma non si può certo dire che questo fosse un passaggio atteso, come spiega la stessa “Monvina”: “Sono molto felice e onorata di questa opportunità che assolutamente non mi aspettavo. Quando l’ho saputo e mi hanno chiamata per una prima chiacchierata sono rimasta spiazzata e mi sono molto emozionata. Mi aspetto una stagione di grande crescita, anche se le occasioni di scendere in campo magari non saranno tantissime. Essere una giovane in un gruppo con persone ed esperienze così eterogenee sarà un grandissimo stimolo per migliorare ogni giorno sotto tutti i punti di vista”.

LA CARRIERA DI ANNA IMARISIO

2019-2022: giovanili Vicoforte Volley Ceva

2022-2024: giovanili MonVi

2024-2025: giovanili MonVi + Vicoforte Volley Ceva (C)