CS Roero Brilla al Campionato Regionale di Nuoto Artistico 2025

Si è svolta domenica 22 giugno, presso la piscina Acquatica di Torino, l’ultima gara di stagione del Campionato Regionale di nuoto artistico, categorie Ragazze ed Esordienti A.

Il CS Roero di Sommariva Perno, allenato da Alessia Reinero e Michela Testa, ha tenuto alto lo standard per tutta la stagione ed ha concluso l’anno con grandi soddisfazioni. Nel libero combinato Bertolusso Emma (2012), Ceppa Rachele (2012), Corrado Costanza (2012), Dellavalle Matilde (2011), Di Giaimo Sara (2011), Fantoni Sofia (2012), Lisa Rebecca (2013) e Rinaldi Matilde (2013) sono salite sul secondo gradino del podio, con il punteggio di 118,6412. Nel duo libero Bertolusso Emma e Ceppa Rachele hanno vinto la medaglia di bronzo, con il punteggio di 66,7450.

Ottimo risultato anche per il duo composto da Dellavalle Matilde, Di Giaimo Sara e Corrado Costanza (riserva) che sono arrivate quarte, con il punteggio di 53,400.

Lisa Rebecca e Rinaldi Matilde hanno concluso il campionato regionale ottenendo il punteggio di 49,3093 nel duo libero categoria Esordienti A e partecipando per la prima volta in una competizione nella categoria Ragazze. Rebecca e Matilde si stanno preparando per partecipare al Campionato Italiano estivo Es. A, che si terrà a fine luglio a Rimini.

Nella classifica 2025 per società il CS Roero si è posizionato al quinto posto, con il punteggio di 1200,00.

Per chi volesse vedere questa promettente squadra dal vivo, venerdì 27 giugno, alle ore 20:30, presso la piscina di Sommariva Perno, si terrà l’esibizione estiva, aperta a tutti e con ingresso libero.