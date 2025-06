Grande successo a Ceva per la quarta edizione di “G@S – Giornata Artigiani in Sport”

Grande partecipazione lo scorso 21 giugno, a Ceva, per “G@S – Giornata Artigiani in Sport”, evento giunto alla quarta edizione organizzato dalla Zona di Ceva di Confartigianato Cuneo in collaborazione con ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive) Cuneo e Comune di Ceva.

Oltre 100 partecipanti per la rassegna, svoltasi presso il Parco Perlasca cebano. Anche quest’anno la giornata si è presentata ricca di iniziative e attività sportive, tutte finalizzate al connubio tra benessere psicofisico, promozione dell’artigianato e valorizzazione del territorio.

Come sempre, molto partecipate e coinvolgenti le attività organizzate: tornei e dimostrazioni di bocce, pesca sportiva, tennis tavolo, petanque, pilates e nordic walking. Presenti all’inaugurazione Daniela Balestra, vicepresidente vicaria Confartigianato Cuneo; Claudio Piazza, presidente ANCoS Cuneo; Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva con gli assessori Laura Amerio e Manuel Alciati; Fabio Lora, consigliere Fondazione CRC. Special guest della giornata, il cebano Alessandro Barbero, atleta di BMX Freestyle, affiancato dal rookie Giorgio Costa e dal pilota americano Shane Goldsmid.

«Eventi come la “Giornata Artigiani in Sport” – commenta Giorgio Merlino, presidente di Confartigianato Cuneo Zona di Ceva – dimostrano quanto sia importante creare occasioni di incontro che vadano oltre l’ambito lavorativo. Grazie alla collaborazione tra Confartigianato Cuneo e ANCoS, anche fuori dall’azienda i nostri associati possono coltivare passioni, vivere esperienze significative e rafforzare il senso di comunità. Il successo della giornata conferma il valore di iniziative che uniscono benessere, socialità e promozione dell’artigianato».

«Confartigianato Cuneo – aggiunge Luca Crosetto, presidente territoriale della Confartigianato Imprese Cuneo – è da sempre attenta non solo alla sfera imprenditoriale e afferente al mondo del lavoro, ma anche alle “persone” che costituiscono le nostre aziende, le nostre famiglie, le nostre comunità. Non a caso, all’interno del nostro Sistema, abbiamo attivato Confartigianato Persone, che riunisce le opportunità ed i servizi diretti a semplificare e rendere più agevole la vita dei cittadini, lavoratori, pensionati e persone che si rivolgono ad essa. Tutto ciò è possibile attraverso le 4 strutture che la compongono: ANAP (per gli anziani e pensionati), INAPA (per le pratiche assistenziali e previdenziali), CAAF (per l’assistenza fiscale) e, appunto, ANCoS. Negli ultimi anni abbiamo cercato di potenziare le attività di ANCoS e certamente consideriamo questa componente come strategica per ampliare il ventaglio di attività che ci vedono impegnati, ogni giorno, sul nostro territorio».

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Ceva, il contributo di Fondazione CRC e Banco Azzoaglio e il supporto di Tennis Club Ceva, Anteo, Associazione Ceva nella Storia, ASB Bocciofila di Ceva, ASD Pesca Sportiva Ceva, ASD DiscesaLiberi e Merlino Pubblicità.