Successo di pubblico e partecipazione per la 2ª Valle Stura Skyrace - Argentera 2025

Si è svolta con successo la seconda Valle Stura Skyrace - Argentera 2025, organizzata dalla Mentecorpo SSD. Salgono a due i tracciati di alta montagna in questo 2025. La skyrace, inserita nel circuito nazionale Skyrunner® National Series, ha offerto scenari spettacolari: laghi alpini, creste, pietraie e gallerie storiche. I 24 km e 2150 m di dislivello, hanno messo alla prova gli atleti in una giornata spettacolare a livello meteorologico.

La vittoria è andata a Damiano Lenzi (Sport Project VCO) con un tempo di 2h 44′ 06″ e al secondo posto segue Cristian Minoggio (team Kailas) in 2h 54′ 06″, entrambi sotto il miglior crono del 2024. Chiude in terza posizione Elia Bongiovanni (team marguareis) in 3h 05′ 57″, migliorandosi di 4’ rispetto al quarto posto del 2024.

La classifica femminile vede la riconferma sul gradino più alto del podio di Martina Chialvo del team Topo Athletic Italia in 3h 35′ 11″. In seconda posizione la spagnola del team Lurbel Ana Tauste in 3h 58′ 02″. Chiude il podio Irma Chiavazza col tempo di 4h 00′ 44″

Lo Skytrail di 20 km e 1400m d+ alla sua prima edizione ha fatto registrare il tutto esaurito, segno del crescente interesse per questo evento.

Per la classifica maschile al primo posto troviamo Lorenzo Romano, team Mentecorpo in 2h 18′ 28″. Non è bastato a Paolo Daniele (Boves run), che chiude al secondo posto in 2h 19′ 13″, il forcing finale. A seguire Massimiliano Durbano (Boves run) sul terzo gradino del podio col tempo di 2h 30′ 50″

In campo femminile vince la prima edizione della gara sui 20 km Giorgia Xhelali (team Mentecorpo) in 2h 55′ 54″. A seguire Francesca Blengino (team Marguareis) in 3h 04′ 12″ e Camilla Ciarlitto (team Mentecorpo) in 3h 12′ 34″

L’organizzazione ringrazia atleti, volontari, sponsor e le istituzioni per avere reso questa seconda edizione un vero successo. Appuntamento al prossimo anno.